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Сравнение Geely Coolray и Atlas: какой автомобиль выбрать?

АвтоЭксперт Александр Виноградов рекомендует обращать внимание на доступные моторы и динамику автомобилей при выборе между машинами с определенными характеристиками.
РедакцияР
Редакция
16.09.2024, 12:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

АвтоЭксперт Александр Виноградов рекомендует обращать внимание на доступные моторы и динамику автомобилей при выборе между машинами с определенными характеристиками.

На разгон до сотни Geely Coolray требуется 8,1 секунды, тогда как Atlas незначительно уступает - 8,2 секунды. Однако, по мощности двигателя 2-литровый «турбочетверка» Atlas является более предпочтительным. Было отмечено, что в создании данного двигателя принимали участие специалисты от Volvo. В то время как под капотом Coolray установлен двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил. Трансмиссия у обоих кроссоверов - семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

В отношении опций Atlas в базовой комплектации почти не уступает максимально оснащенному Coolray. Однако, эксперт все-таки признал «Атлас» лидером. Ему отдан приоритет за характеристику «практичность». У Atlas более вместительный багажник и просторный салон.

Фото: Carsweek.ru

В целом Geely Coolray рекомендуется тем, кто ищет автомобиль исключительно для себя. В то время как для использования в качестве семейного авто этот кроссовер может быть немного не подходящим.

Цены на обе модели практически одинаковы - разница в 10 процентов не так заметна. Geely Coolray в версии Exclusive оценивается в 2,98 млн рублей, в то время как базовая комплектация Geely Atlas Luxury стоит на 300 000 рублей дороже.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Geely начала продажи обновленного седана Emgrand 2025 года с обновленным дизайном.

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