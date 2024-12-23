Скрытая сторона: журналистский репортаж из патрульного автомобиля ГАИ

На сутки инспекторы ГАИ выходят на службу в 8 утра. Каждый спецавтомобиль закрепляется за двумя экипажами: один работает днем, другой - ночью. Полицейские проводят большую часть смены на дороге, выявляют возникающие проблемы и проводят рейды. Полученные данные сразу сообщаются в дежурную часть.

В ходе совместного дежурства с журналистами госавтоинспекторы неоднократно фиксировали нарушения, связанные с несоблюдением правил дорожного движения. Одним из стандартных проступков является непропускание пешеходов, за что предусмотрен штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Особенно много проблем с самокатчиками и велосипедистами, особенно в летний период.

Фото: Carsweek.ru

Нарушения, связанные с проездом на запрещающий светофор, стали одной из бед последних месяцев. Некоторые водители игнорируют сигналы, не останавливаются даже перед полицейскими. За такие действия предусмотрен арест до 15 суток или штраф в размере 4 тысяч рублей. Большинство нарушителей - лица, находящиеся в нетрезвом состоянии.

Суд может оштрафовать нарушителей на сумму в 30 тысяч рублей и лишить их прав на 1,5-2 года. ГАИ ожидает аншлаг нарушений в предновогоднюю неделю и в праздничные дни.

Есть водители, которые настаивают на своей правоте, даже если их вина очевидна. Многие выражают недовольство и спорят с полицейскими. Сотрудники ГАИ уделяют особое внимание автомобилям с иностранными номерами, проверяя законность пребывания в России.

Экипажи ППС ищут скрывшихся после ДТП, нарушителей, должников. Важно избегать нештатных ситуаций, которые могут возникнуть из-за нетрезвых водителей. Таранить машины запрещено, так как это может повлечь серьезные последствия.

Сотрудники дорожно-постовых служб также отвечают за сохранность госимущества, включая свои служебные автомобили.

Уточнение: ГАИ - самостоятельное структурное подразделение Министерства внутренних дел РФ.