Изменения в правилах пилотирования: что ожидать?

После переговоров с гонщиками в Мехико решено скорректировать правила, связанные с пятисекундными штрафами в FIA. Внесенные изменения затронут "Правила пилотирования", обязательные для участников гонок и стюардов.

На встрече с FIA и стюардами в Мехико Лоик Бакелен пояснил процесс вынесения решения о штрафе Норриса, что привело к дальнейшим обсуждениям на эту тему.

В FIA отметили, что оборона Макса Ферстаппена не нарушала правил, однако они указали на отсутствие одного важного положения, которое регулировало "оставание в пределах трассы защищающейся машины".

Это правило было в версии 2022 года, но исчезло в настоящее время, оставшись лишь в общих рекомендациях, не задействованных при обгоне с внешним радиусом.

Некоторые из участников считают, что обоих, и Ферстаппена, и Норриса, стоило наказать 10-секундными штрафами за нарушения в Остине, поскольку оба сражались за пределами трассы и не возвратились на прежние позиции.

В скором времени запланированы новые дискуссии с участием FIA, комиссии по одноместным машинам и профсоюза гонщиков GPDA в Катаре, где могут быть внесены актуализации в правила этого или следующего сезона.

Изменения будут фокусироваться на двух ключевых областях. Во-первых, уточнение действий гонщика при защите позиции, включая понимание верного положения машины на апексе и процедур обгона в различных точках трассы.

Во-вторых, большое внимание будет уделено уточнению границ трассы для избежания неоднозначностей. Например, многие высказали мнение, что использование гравийной полосы, аналогичной 12-му повороту Шпильберга, изменило бы ход происходивших инцидентов в Остине.