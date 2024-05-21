Препятствия на пути электромобилей к полной экологичности. Есть ответ

В мире наблюдается стремительный рост продаж электромобилей, однако они пока не могут обойти по популярности автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Причин для этого несколько.

Экологичность электромобилей подвергается сомнению из-за происхождения электроэнергии, используемой для зарядки. Степень чистоты энергии, потребляемой этими транспортными средствами, сильно варьируется.

Структура электроэнергетики напрямую влияет на экологичность электромобилей. Например, в Норвегии более 90% электроэнергии производится на гидроэлектростанциях, что делает использование электрокаров в этой стране экологически чистым.

В других странах, таких как Бразилия, Канада и Франция, доля использования возобновляемых источников энергии также велика, делая эксплуатацию электромобилей относительно экологичной.

С другой стороны, в странах, где основную часть электроэнергии производят на угольных электростанциях, использование электромобилей может привести к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу.

По мировым масштабам около 35,7% энергии генерируется на угольных станциях. Это означает, что значительная часть производимой электроэнергии не является экологически чистой, что сказывается на степени экологичности электромобилей.

Кроме использования «грязной» электроэнергии, проблему экологичности создают также аккумуляторы, содержащие редкие металлы, такие как литий. Их производство и утилизация также вносят свой вклад в экологическую проблематику электромобилей.

Проблема утилизации отработанных аккумуляторов заключается в том, что это сложный и дорогостоящий процесс, требующий специализированного оборудования. Пока этот процесс не стал массовым и безопасным, это может стать еще одним фактором, замедляющим переход к массовому использованию электромобилей.

Тем временем в России утвержден окончательный дизайн отечественного электрокара под названием «Атом». Подробности о его внешности сообщили изданию «Автоновости дня».