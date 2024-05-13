Сравнение новой Lada Niva Travel и поддержанного VW Touareg: что выбрать? Эксперты дали ответ

Редакция «За рулём» высоко оценила интерьер подержанного Volkswagen Touareg. Дизайн салона не устарел, материалы высокого качества. Даже на автомобиле 2011 года кожа выглядит отлично, все функции работают без нареканий, включая раздельный климат-контроль. Немецкий автомобиль порадует не только просторным салоном, но и вместительным багажником.

В отличие от Touareg, новая Lada Niva Travel не оснащена подушками безопасности. Владельцы часто жалуются на устаревший дизайн и бликующий экран в мультимедийной системе, а также на неудобные сиденья. Среди преимуществ Niva Travel выделяют хороший отопитель, подогревы и четкую работу коробки передач.

На подержанном Volkswagen Touareg можно заметить небольшие очаги ржавчины и отслаивание краски на багажнике. У Niva Travel проблема с ржавчиной возникает раньше, чем у «немецкого» автомобиля, примерно через 3-4 года. Особенно подвержены коррозии кромка капота и нижняя часть проемов задних дверей.

В плане динамики Niva Travel уступает Touareg с 3-литровым бензиновым V6. В то же время, двигатели и трансмиссии обеих моделей считаются надежными. Однако обслуживание немецкого автомобиля обойдется дороже. По расходу топлива Touareg уступает «Ниве» всего на небольшое количество литров.

Эксперты отмечают, что подвески обеих моделей крепкие и надежные. Как сообщили автоэксперты, на картинке представлен новый внедорожник Lada Niva Travel.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что сегодня за цену бюджетного седана, около 2 миллионов рублей, можно приобрести внедорожники с пробегом.