В жару автомобиль теряет не только красоту, но и надежность. Что заставляет его «добиваться»?

Жаркий летний период – это не лучшее время для автомобиля. Какие опасности поджидают вашего железного друга в жару, рассказала представитель «Рольф» Юлия Трушкова в интервью для «Газеты.Ru».

«Повышенная температура воздуха приводит к ухудшению охлаждения. Если система охлаждения работает неисправно, двигатель легко перегревается, особенно в пробках и при включенном кондиционере», — пояснила Юлия Трушкова.

Специалист отметила, что летом кондиционер работает на износ, что может привести к его досрочной поломке из-за недостатка хладагента или загрязнения радиатора.

Вредно на автомобиль влияют не только жара, но и песок и пыль, которые могут забить фильтры, повредить лакокрасочное покрытие и загрязнить датчик массового расхода воздуха.

Кроме того, аккумулятор также страдает от летнего сезона. На высокой температуре электролит быстрее испаряется, что может привести к окислению контактов и даже разрядке аккумулятора, особенно если машина долго стоит под солнцем.

Не стоит забывать и о масле в двигателе. Летом оно окисляется быстрее, что ухудшает смазку и способствует износу деталей двигателя, особенно при больших пробегах, подчеркнула эксперт.

Ранее автомобильный эксперт Александр Гоман делился советами о том, как подготовить машину к летнему сезону, чтобы избежать серьезных проблем на дороге.

Автор: Алина Олешко