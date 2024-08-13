Как правильно поступить, если на лобовом стекле появился скол или трещина. Советы от профессионала.

Как сообщила «Автоновостям дня» Юлия Кузнецова, при получении скола или трещины на лобовом стекле автомобиля необходимо срочно обратиться в автосервис.

Эксперт подчеркнула, что при мелких повреждениях стекла ремонт может быть нецелесообразным, так как они не влияют на целостность.

Однако, при серьезных повреждениях также не стоит тратить средства на ремонт, поскольку стекло будет продолжать деформироваться.

Руководитель автосервиса рекомендует не ремонтировать трещины, превышающие 15 см в длину, так как после процедуры они могут продолжить расширяться.

Кузнецова отметила, что ремонт стекла лишь откладывает замену на неопределенный срок, так как в дальнейшем стекло может продолжить разрушаться.

Степень вмешательства в стекло зависит от предпочтений каждого водителя, но важно получить подробную консультацию перед ремонтом.

Специалист напомнила, что после ремонта стекло требует бережного обращения: не рекомендуется оставлять авто на солнце и сразу включать кондиционер на холод.

Ранее эксперты Роскачества высказались о проблемах, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, предупредив водителей о критических нюансах.