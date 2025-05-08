Главная Статьи Пдд Как поступить при столкновении с припаркованным автомобилем во дворе? Рекомендации юриста
Статьи

Как поступить при столкновении с припаркованным автомобилем во дворе? Рекомендации юриста

Как поступить при ДТП: четкие действия и последствия. Важные советы эксперта о правилах, обязанностях и лучших действиях в случае аварии на дороге.
РедакцияР
Редакция
08.05.2025, 10:01·2 мин
single
Фото: Tarantas.News

Эксперт в области дорожной безопасности, Антон Палюлин, подчеркивает важность соблюдения законодательства в случае дорожно-транспортного происшествия. По его словам, первоочередной обязанностью водителя является немедленная остановка, включение аварийной сигнализации и установка знака аварийной остановки.

После выполнения этих действий необходимо провести оценку обстановки, выяснить наличие пострадавших и зафиксировать повреждения транспортных средств, уточняет владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры".

В случае, если владелец поврежденного автомобиля присутствует на месте происшествия, стоит попытаться договориться о добровольной компенсации ущерба. Однако, если владельца нет на месте, необходимо обратиться в полицию и действовать согласно их рекомендациям.

Важно задокументировать обстоятельства аварии, сделать фотографии или видео произошедшего, собрать контакты свидетелей. При незначительном ущербе и согласии обеих сторон можно оформить европротокол без участия сотрудников ГИБДД.

Однако, при серьезном ущербе или разногласиях между участниками аварии необходимо вызвать полицию для составления официального протокола. Неоформление ДТП может повлечь за собой административные наказания или лишение прав водителя.

Эксперт предостерегает от попыток скрыться с места происшествия, такие действия могут привести к уголовной ответственности. Поэтому важно соблюдать закон и избегать возможных проблем в будущем, даже при незначительных ДТП.

Источник

Законы (21)Пдд (23)Штрафы (6)Дтп (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация