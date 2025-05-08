Как поступить при столкновении с припаркованным автомобилем во дворе? Рекомендации юриста

Эксперт в области дорожной безопасности, Антон Палюлин, подчеркивает важность соблюдения законодательства в случае дорожно-транспортного происшествия. По его словам, первоочередной обязанностью водителя является немедленная остановка, включение аварийной сигнализации и установка знака аварийной остановки.

После выполнения этих действий необходимо провести оценку обстановки, выяснить наличие пострадавших и зафиксировать повреждения транспортных средств, уточняет владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры".

В случае, если владелец поврежденного автомобиля присутствует на месте происшествия, стоит попытаться договориться о добровольной компенсации ущерба. Однако, если владельца нет на месте, необходимо обратиться в полицию и действовать согласно их рекомендациям.

Важно задокументировать обстоятельства аварии, сделать фотографии или видео произошедшего, собрать контакты свидетелей. При незначительном ущербе и согласии обеих сторон можно оформить европротокол без участия сотрудников ГИБДД.

Однако, при серьезном ущербе или разногласиях между участниками аварии необходимо вызвать полицию для составления официального протокола. Неоформление ДТП может повлечь за собой административные наказания или лишение прав водителя.

Эксперт предостерегает от попыток скрыться с места происшествия, такие действия могут привести к уголовной ответственности. Поэтому важно соблюдать закон и избегать возможных проблем в будущем, даже при незначительных ДТП.