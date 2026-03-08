Главные трудности, с которыми сталкиваются женщины-автовладельцы

В современном обществе женщина за рулем автомобиля стала привычным явлением, однако определенные сложности до сих пор вызывают беспокойство у многих автолюбительниц. В преддверии Международного женского дня аналитики агентства «АВТОСТАТ» провели исследование, чтобы выяснить, какие моменты владения автомобилем вызывают наибольшие опасения среди женщин.

Исследование проводилось в рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2025. Осенняя волна», где участницам задавался вопрос: «Что больше всего напрягает вас во владении автомобилем?». Опрос проходил онлайн и охватил более 300 женщин-автовладелиц в период с 17 по 30 октября 2025 года. Респондентки могли выбрать несколько ответов.

Наибольший страх у дам вызывает вероятность поломки автомобиля в пути – этот пункт отметили 45,5% участниц. Серьезной причиной для беспокойства также стала возможность попасть в дорожно-транспортное происшествие — этого опасаются 37,2% опрошенных. Заметная часть женщин (25,7%) испытывает трудности с парковкой, особенно когда речь идет о труднодоступных местах.

Еще одним значимым фактором тревоги стало обращение в автосервис: 18% респонденток признались, что опасаются возможных попыток обмана при ремонте автомобиля. Кроме того, 11,8% участниц отметили среди неприятных моментов необходимость замены расходных материалов, а 11,1% затрудняет сезонная смена шин. Для 5,6% женщин стрессом становится даже обычная заправка на АЗС.

Несмотря на все перечисленные трудности, около четверти опрошенных (23,5%) заявили, что не сталкиваются с какими-либо серьезными проблемами в процессе эксплуатации автомобиля. Эксперты отмечают, что такие ответы свидетельствуют о растущей уверенности женщин-автовладелиц и их способности справляться с различными дорожными ситуациями.