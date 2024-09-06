Крис Харрис предупредил BBC: "Кто-то погибнет", перед аварией, в результате которой погиб участник Top Gear.

Бывший ведущий программы Top Gear Крис Харрис недавно высказался о крахе Фредди Флинтоффа в 2022 году. Харрис предупредил BBC о опасных ситуациях за несколько месяцев до аварии.

В декабре 2022 года бывший профессиональный крикетчик и ведущий Top Gear Фредди Флинтофф получил серьезные травмы во время аварии, снимая эпизод на треке Дансфолд. Инцидент в конечном итоге привел к завершению популярного автомобильного шоу, и хотя Флинтофф в значительной степени восстановился, он все еще борется с физическими и психологическими проблемами.

Теперь его коллега по шоу Крис Харрис открывает правду об аварии. На последнем выпуске The Joe Rogan Experience он поделился своими чувствами по поводу произошедшего, своими собственными борьбами с аварией и последствиями, а также тем, как он пытался предупредить BBC о том, что ситуация становится слишком опасной.

"Я видел, что это произойдет," - сказал он. "Было проведено крупное расследование, много размышлений, в этом BBC хорошо. Но о том, что никогда не обсуждалось, было то, что за три месяца до аварии я обратился в BBC и сказал, что если вы не что-то измените, кто-то погибнет в этом шоу."

Авария Флинтоффа не была первым инцидентом в шоу в его последние годы. Пэдди Макгиннес потерял контроль над Lamborghini Diablo в 2020 году на общественных дорогах, съехав в поле. В 2019 году Флинтофф разбил Subaru Brat во время гонки в Мансфилде. И в подкасте Харрис рассказывает о крахе деревянных гоночных карт в Таиланде, в результате которого у него сломана рука. Это был один из моментов, когда он почувствовал, что трюки в шоу зашли слишком далеко, но он сказал Рогану, что BBC не приняла его опасения во внимание.

"Я предвидел это. Я думал, что сделал правильное дело. Я обратился в BBC. И я узнал, что меня никто не воспринимал очень серьезно."

Флинтофф управлял автомобилем Morgan 3 Wheeler в момент аварии. Харрис, имеющий опыт вождения этого автомобиля, сказал, что съемочная группа просто уехала и начала съемку, не предупредив его об этом. Будучи ведущим с наибольшим опытом вождения, Харрис сказал, что он и Флинтофф часто обсуждали автомобили и то, чего ожидать перед отправлением, но на этот раз у него не было такой возможности.

"Из-за времени звонка в тот день это был первый раз, когда у нас не было возможности поговорить о том, как он мог бы подойти к сложному транспортному средству," - пояснил Харрис. "И это был тот день, когда все пошло не так. Мне очень сложно смириться с этим."

Технически BBC "останавливает" Top Gear на неопределенный срок. Но если шоу вернется, оно почти наверняка будет иметь совершенно другой формат с новыми ведущими.

"Фактически сказать организации, ‘это пойдет не так’, и потом оказаться там в день аварии - это положение, в котором я никогда не ожидал оказаться," - сказал Харрис. "И больше я не хочу в нем находиться."

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