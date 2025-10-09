Mazda6 2008 года продают на вторичном рынке по цене Lada: чистокровная «японка»

На одном из популярных сайтов объявлений появилось предложение о продаже редкой Mazda6 2008 года выпуска за 2,1 миллиона рублей, сообщает «Российская газета».

По информации из объявления, японский седан за 17 лет эксплуатации преодолел всего 8782 километра. Как отмечает продавец, автомобиль большую часть времени находился в сухом отапливаемом гараже и практически не эксплуатировался. Машину приобрели в период роста курса доллара с целью сохранить капитал.

Внешнее и техническое состояние автомобиля близко к идеальному — как будто Mazda только что покинула сборочную линию. Под капотом установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 120 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач. Среди комплектации выделяются мультируль, кондиционер и подогрев сидений.

На российском рынке подержанных автомобилей цены на Mazda6 2008 года обычно стартуют от 500 тысяч рублей. Такие автомобили, как правило, имеют пробег более 300 тысяч километров. Самые дорогие экземпляры предлагаются по цене в среднем от 1,2 до 1,5 миллиона рублей.



Фото: Carsweek.ru

Напомним, ранее в России начались продажи лифтбеков Mazda EZ-6 2025 года выпуска.

Фото: Mazda