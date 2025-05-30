Число контрактов на коммерческие автомобили остается неизменным в 2025 году

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на середину апреля 2025 года в России функционировало 1 084 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легких коммерческих автомобилей (LCV). Эксперты отмечают, что за последние три месяца этот показатель остался неизменным.

На аналогичную дату в 2025 году в стране действовало такое же количество дилеров LCV - 1 084, что было зарегистрировано в январе. Однако за это время было подписано 42 новых контракта и расторгнуто столько же.

Если говорить о конкретных брендах, то больше всего новых дилерских контрактов увеличило Forland – 20 за три месяца. За тот же период Foton заключил 9 контрактов, Dongfeng – 7, а Sollers – 5.

Однако за прошлый период Sollers расторг 7 контрактов, Foton – 6, а Dongfeng – 5. Также были убытки у JAC и LADA (4 и 3 соответственно).

По сравнению с прошлым годом количество дилеров LCV в России сократилось. В апреле 2024 года их было 1 141, т.е. на 57 больше, чем в настоящее время.

Подробный анализ дилеров LCV в России содержится в отчете под названием «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легким коммерческим автомобилям», который доступен для заказа в агентстве «АВТОСТАТ».