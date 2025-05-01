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Китайские электромобили обошли европейских конкурентов по пожарной безопасности аккумуляторов

Меры безопасности Китая для электромобилей становятся строже, но оставляют конкурентов позади. Глобальные стандарты огнезащиты приобретают новый уровень.
РедакцияР
Редакция
01.05.2025, 14:32·2 мин
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Фото: autoexpress

Китай ужесточает стандарты пожарной безопасности электромобилей. Согласно новому правилу, автомобили с дефектами батарей, вызывающими так называемые 'термические отказы', не должны загораться или взрываться в течение как минимум двух часов после возможного катастрофического процесса, запущенного в одной батарейной ячейке.

В 2021 году китайские автопроизводители установили стандарт безопасности от пожаров в электромобилях, предписывающий пятиминутное предупреждение для пассажиров об эвакуации до возгорания или взрыва, без видимого дыма в салоне в течение этого же пятиминутного периода.

По словам доктора Джеймса Эдмондсона, представителя исследовательской фирмы IDTechEx, обновления китайских стандартов, ожидаемые на следующий год, помещают страну вперед в гонке за звание самого безопасного рынка электромобилей.

"Очевидно, что стандарты Китая движутся намного быстрее в отношении термических отказов в электромобилях, чем другие регионы, которые все еще находятся на стадии черновиков, пересмотров и обновлений без установленных стандартов", - говорит он, указывая на фокус Европы на новое регулирование, ожидаемое к реализации в 2027 году. По его мнению, это больше схоже с уже устаревшим китайским стандартом пожарной безопасности 2020 года.

Эдмондсон полагает, что в то время как автопроизводители по всему миру успешно адаптировали свои платформы батарей для соответствия ранним китайским стандартам, новая задержка в два часа до возгорания стала "огромным курьезом".

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