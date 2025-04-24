Инженерное совершенство китайских автомобилей не дотягивает до уровня европейских конкурентов

В течение большей части этой недели я находился в Китае, посещая поистине гигантскую Шанхайскую автомобильную выставку, чтобы взглянуть на будущее нашей отрасли – не только на внутреннем рынке, но и в мировом масштабе.

Однако еще до того, как я ступил на огромные залы, стало ясно: нравится это или нет, китайцы серьезно относятся к бизнесу, и заторы на дорогах от международного аэропорта Пудун служат неоспоримым свидетельством этого. Сидя на заднем сиденье такси, я был окружен со всех четырех сторон машинами, которые я просто не узнавал – не только конкретными моделями, но и брендами и логотипами, которые были совершенно незнакомы мне. Это было чувство чего-то чужого, что я не испытывал за всю свою взрослую жизнь.

Шестиполосное шоссе было заполнено машинами Xiaomis, Hongqis, Onvos и Zeekrs – не говоря уже о моем личном фаворите, компактном и милом Wuling Bingo. И это еще до того, как перейти к тем, которые уже набирают обороты в Великобритании – такие бренды, как MG, BYD и Jaecoo.

Шок и восхищение продолжились, когда я преодолел ошеломляющую технологию распознавания лиц вместе с тысячами других у главного входа в выставочный центр Шанхая; стены раздавались от возгласов американских и европейских журналистов: "Что это вообще такое?"