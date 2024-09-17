Владельцы Chevy Equinox EV столкнулись с огромными задержками по ремонту: "Это раздражает"

Проблемы с ремонтом электромобилей Chevrolet Equinox EV вызывают негодование владельцев

Два месяца назад Джеймс Рапп ехал домой на закате, когда внезапно перед ним появился олень и попал на его совершенно новый Chevrolet Equinox EV.

Инженер-программист остался невредимым, а олень скрылся в лесу, но машина не так удачно отделалась. Удар оленя оставил машиныу поврежденной передней частью, но к счастью без структурных или повреждений силовой установки. Equinox EV продолжал работать исправно, поэтому Рапп на следующее утро поспешил в дилерскую Chevrolet для ремонта.

Два месяца спустя он все еще ждет возврата своей машины.

После происшествия дилер Chevrolet в Гейтерсбурге, штат Мэриленд, обнаружил 26 деталей, требующих замены, включая фары, переднюю камеру, части решетки и бампера, крепления регистрационных номеров и многое другое. Теперь его Equinox EV 2LT, покрытый металлической краской Riptide Blue Metallic, уже более 60 дней бездействует в кузовном цехе дилера.

“У меня была машина всего три недели", - говорит Рапп. "На ней было 400 миль. А теперь она уже восемь недель и просто стоит там”.

В это время Рапп снова сел за руль своего бензинового Equinox 2006 года. “То, что должно было занять три дня ремонта, через восемь недель все еще не закончено", - говорит он. "Это разочаровывает”.

Дело Раппа не уникально. Несколько владельцев Equinox EV сообщили InsideEVs, что они сталкиваются с подобными задержками после относительно незначительных происшествий, при которых бензиновые автомобили General Motors могли быть отремонтированы за несколько дней или недель. В случае с Equinox EV ремонт затягивается на месяцы.

Несколько владельцев сообщили InsideEVs, что они остались в неведении без официальной оценки времени доставки запасных частей для замены после аварий. Они добавили, что дилеры тоже не знают, так как они ждут решения от GM.

В заявлении InsideEVs представитель GM заявил, что у Equinox EV нет общей проблемы нехватки запасных частей, но не уточнил точную причину задержек.

“В целом, у нас не было проблем с нехваткой запасных частей для Equinox EV, но, как и при запуске любого нового продукта, готовность частей различается в зависимости от автомобиля и объема производства", - сказал представитель GM.

Equinox EV устраивает все галочки. Это самый доступный электромобиль Chevrolet после прекращения производства Bolt EV, который вернется в 2025 году. В нашем обзоре мы отметили, что он отличный и именно то, что нужно рынку.

С федеральными налоговыми кредитами цена Equinox EV может упасть до 30-40 тысяч долларов, в зависимости от дохода и налоговых обязательств. Он является значительным улучшением дизайна по сравнению с Bolt EV и предлагает запас хода, рассчитанный на более 300 миль, что делает его более привлекательным вариантом для широкой аудитории.

GM надеется, что он сможет стать крупнотиражным, но опыт обслуживания может потребовать улучшений, если это должно произойти.

Новые электромобили часто испытывают более длительное время на ремонт. Дилеры и кузовные мастерские могут ожидать поставки запчастей, не оставляя четкого срока окончания работ. А если добавить сложность современных автомобилей с программно-определяемым оборудованием с продвинутой электроникой, то все становится еще сложнее.

Однако владельцы Equinox EV говорят, что ремонт далеко не быстрый.

Кристофер Бернье, логистический супервайзер из Тампы, Флорида, получил свой Equinox EV накануне Дня труда и решил поехать на работу после праздника.

Было еще темно, когда он уехал из дома в тот утро, и вскоре полицейский подъехал к нему, чтобы сообщить о быстро мигающем заднем фонаре. Несмотря на несколько включений и выключений автомобиля, проблема продолжалась.

В кузовной мастерской сказали, что уплотнитель заднего левого фонаря был дефектным, что привело к попаданию воды и вызвало короткое замыкание. Они сказали, что заднее фонарное устройство будет поставляться только в декабре. Бернье высказал свои претензии к дилеру, чтобы заменить автомобиль, так как он был совершенно новым, но это не сработало. Дилер также не имел заменителей, поэтому он дал ему аренду бензинового Equinox.

“Три месяца на заднее фонарное устройство? На нем всего 100 миль. Я ехал на нем всего один день. Я не буду ждать до декабря из-за запчастей. Это нереально”, - сказал Бернье.

“Я не водил бензиновую машину уже шесть лет”, - добавил он. 2019 году он купил свою первую электрическую машину Chevy Bolt EV, а затем купил новый Nissan Leaf 2022 года, который, как он сказал, не причинял ему никаких проблем. Его муж также взял в аренду новый Nissan Ariya 2024 года, который до сих пор работает безупречно.

Другой владелец столкнулся с аналогичным фронтальным столкновением, как Рапп, но сказал, что дела стали еще хуже после того, как кузовная мастерская дополнительно исследовала его EV.

“Некоторые ключевые провода были перерезаны... мою машину перевозят в новую мастерскую в 30 милях отсюда. Это превратилось в мою худшую ночную сказку”, - написал владелец на форуме Equinox EV. На прошлой неделе она опубликовала обновление, где сказала, что все запчасти прибыли через месяц, и страхование покрыло все расходы более чем на 15 000 долларов.

У нескольких других владельцев также были проблемы с программным обеспечением, связанные с неисправностью системы дополнительной помощи водителю (ADAS).

Один владелец получил свой Equinox EV всего два дня назад и проехал на нем всего 147 миль, когда на дисплее водителя появилось сообщение "сервисная система помощи водителю". При диагностической проверке дилерской машины показались ошибки в кодах ЭБУ, связанных с камерами, тормозной системой и системой стабилизации.

“У меня сейчас 'Нет оценки времени доставки', так как деталь в настоящее время недоступна. Кажется, что эти машины нормально работают, пока они работают, когда они не работают, удачи в получении запчастей. Сегодня я начал процесс выкупа этого кирпича с EV Concierge”, - написал он на форуме.

Есть и другие владельцы, столкнувшиеся с проблемами программного обеспечения. Один пользователь сообщил: "Почти три недели назад, когда мы получили его, адаптивный круиз-контроль, Super Cruise, система поддержания полосы, система парковки и т. д. временно недоступны. Нам сообщили в дилерском центре, что это проблема с программным обеспечением. Они ждут исправления от GM. За исключением этого, автомобиль отличный".

Другой владелец написал на Reddit, что страховая компания отказалась от его Equinox EV 2RS из-за недоступности запчастей. Повреждения его автомобиля казались серьезными, с искривленной рамой и требующими много косметических ремонтов. Вместо этого ему дали 3RS в довольно прекрасной краске Radiant Red. Но не всем так повезло.

В том же обсуждении еще один владелец Equinox EV прокомментировал: "Мой 2LT был поврежден 2,5 месяца назад в том же месте. Машина находится в ремонтной мастерской уже около двух месяцев, ожидая запчасти. Счет на ремонт составляет 23 000 долларов. Повреждения рамы включают нижнюю часть и ударную планку".

Владельцы, с которыми разговаривал InsideEVs, сказали, что разочарованы ремонтами, но в то же время они любят свои автомобили, когда они работают исправно.

“Это лучшая машина, которую у меня когда-либо была”, - сказал Рапп. Однако вождение бензинового Equinox, даже временно, означает большой шаг назад. Он сказал, что ему нравилось, что он мог просто приехать домой и подключить машину, никогда не нужно было заезжать на заправку.

“Теперь мне приходится обращать внимание на цены на бензин, думать о замене масла и всей этой глупости с традиционными бензиновыми машинами", - сказал он. "Я не могу дождаться возврата своей машины”.

Есть проблемы с вашим новым электромобилем и у вас есть история для рассказа? Свяжитесь с автором: suvrat.kothari@insideevs.com