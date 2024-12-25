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Chevrolet начал продажи обновленного Trax в версии верхнего уровня.

Chevrolet Trax: современный кроссовер с богатым набором опций за 3 млн рублей. Топовая версия считается одной из самых доступных. Новинка оснащена эффектным дизайном, панорамным люком и мощным 1,2-литровым турбомотором.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.12.2024, 12:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Chevrolet Trax обновился: клиенты получили современный кроссовер с хорошим набором опций. Причём топовый вариант модели считается одним из самых бюджетных среди одноклассников.

Такой Trax стоит 29 974 долларов (около 3 млн рублей). Кроссовер получает эффектный оттенок кузова Marina Blue Metallic, панорамный люк, спортивные педали, системы безопасности Driver Confidence, куда входят адаптивный круиз-контроль и ассистент контроля слепых зон.

Под капотом кроссовера располагается 1,2-литровый 137-сильный турбомотор.

Выпускает обновлённый паркетник предприятие в Южной Корее. После апгрейда модель подорожала на 400 долларов (прибавка в 40 тысяч рублей).

Ранее стало известно, какие авто купят россияне за 5 млн рублей.

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Продажи (342)Chevrolet (76)Старт продаж (317)Обновлённая модель (45)Комплектации (13)Комплектация (20)

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