Chevrolet начал продажи обновленного Trax в версии верхнего уровня.

Chevrolet Trax обновился: клиенты получили современный кроссовер с хорошим набором опций. Причём топовый вариант модели считается одним из самых бюджетных среди одноклассников.

Такой Trax стоит 29 974 долларов (около 3 млн рублей). Кроссовер получает эффектный оттенок кузова Marina Blue Metallic, панорамный люк, спортивные педали, системы безопасности Driver Confidence, куда входят адаптивный круиз-контроль и ассистент контроля слепых зон.

Под капотом кроссовера располагается 1,2-литровый 137-сильный турбомотор.

Выпускает обновлённый паркетник предприятие в Южной Корее. После апгрейда модель подорожала на 400 долларов (прибавка в 40 тысяч рублей).

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