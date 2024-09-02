Chevrolet Onix появился в продаже в России

На российском автомобильном рынке появился доступный седан Chevrolet Onix, собираемый на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и неофициально поставляемый в Россию. Эту информацию обнаружили эксперты издания «Автоновости дня». Цена на автомобиль начинается с отметки в 1 830 000 рублей.

За указанную сумму покупатели получат автомобиль 2023 года выпуска в комплектации LTZ. В базовую комплектацию входят четыре подушки безопасности, кондиционер, датчики давления в шинах, камера заднего вида с парктроником, бесключевой доступ, мультифункциональный руль, беспроводная зарядка для смартфона, 15-дюймовые литые диски и небольшой «зимний пакет» с подогревом передних сидений, зеркал и зоны «дворников» под лобовым стеклом.

Более продвинутая версия Premier 2, помимо перечисленных опций, оснащена передними парктрониками, однозонным климат-контролем, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay, люком в крыше и 16-дюймовыми литыми дисками.

Под капотом автомобилей Chevrolet Onix установлен бензиновый турбированный двигатель объемом 1,2 литра и мощностью 132 л.с., совмещенный с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также доступен вариант с 1,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 90 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Какие другие модели автомобилей появятся на российском рынке? Этот вопрос будет решен на специализированной выставке, запланированной в рамках крупного форума автобизнеса под названием «CarX – 2024». Организатором мероприятия выступит агентство «АВТОСТАТ», которое пройдет с 8 по 10 октября в Москве. Детали мероприятия можно найти на официальном сайте.