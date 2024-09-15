Четверым гонщикам были вынесены предупреждения

Стюарды Гран При Азербайджана приняли решение по нарушениям, совершенным Нико Хюлкенбергом, Максом Ферстаппеном, Пьером Гасли и Эстебаном Оконом. Все четверо гонщиков произвели обгон во время виртуального автомобиля безопасности.

Поскольку маневры обгонов произошли после завершения гонки, стюарды выдали Хюлкенбергу, Ферстаппену, Гасли и Окону предупреждения.

В своем решении они отметили, что подобные нарушения имели место и ранее в этом сезоне, однако оставались без наказания. Теперь же они заявили о более строгом контроле за подобными ситуациями, угрожая более серьезными последствиями в случае повторения подобных нарушений.