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Четверым гонщикам были вынесены предупреждения

Стюарды Гран При Азербайджана приняли решение по нарушениям, совершенным Нико Хюлкенбергом, Максом Ферстаппеном, Пьером Гасли и Эстебаном Оконом. Все четверо гонщиков произвели обгон во время виртуального автомобиля безопасности.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.09.2024, 19:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Стюарды Гран При Азербайджана приняли решение по нарушениям, совершенным Нико Хюлкенбергом, Максом Ферстаппеном, Пьером Гасли и Эстебаном Оконом. Все четверо гонщиков произвели обгон во время виртуального автомобиля безопасности.

Поскольку маневры обгонов произошли после завершения гонки, стюарды выдали Хюлкенбергу, Ферстаппену, Гасли и Окону предупреждения.

В своем решении они отметили, что подобные нарушения имели место и ранее в этом сезоне, однако оставались без наказания. Теперь же они заявили о более строгом контроле за подобными ситуациями, угрожая более серьезными последствиями в случае повторения подобных нарушений.

Источник

FIA (120)

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