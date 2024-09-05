Chery представила новый внедорожник Jetour T5, который по характеристикам превосходит Land Cruiser.

Свежие подробности о грядущем мощном внедорожнике Jetour T5 от подбренда Chery оказались на поверхности. Длина автомобиля достигает порядка 5,17 метра, а колесная база составляет 2,85 метра.

Этот паравоз превосходит культовый Land Cruiser 300 в размерах. Сравнения с этой японской моделью постоянно наводят на новый Т5. Автомобиль из Китая стал серьезным конкурентом для LC300.

В салоне внедорожника нет обычной приборной панели перед водителем. Кроме того, автопроизводитель отказался от привычной компоновки центрального тоннеля.

Фото: Carsweek.ru

Jetour T5 по своей сути - гибрид, который можно заряжать. В нем установлены четыре электродвигателя и 2-литровый турбомотор. Для улучшения характеристик присутствует двухступенчатая DHT. Привод - полный. Мощность гибрида достигает 734 лошадиных сил.

Для разгона до 100 км/ч тяжелому внедорожнику требуется всего 4,6 секунды. На одном заряде автомобиль сможет проехать около 150 км, а общая дальность поездки составляет 1400 км.

В родной стране Jetour T5 появится в продаже в 2025 году. Через год после выпуска в Китае внедорожник возможно доставят к нам.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что в сентябре в России начнут продавать китайский кроссовер Jetour X50, цена которого стартует от 2 млн рублей.