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Продажи автомобилей на маркетплейсах: что рассказала Chery

Продажи Chery, OMODA и JAECOO на маркетплейсах: успехи 2023 года и планы на 2025-й. Руководитель группы развития онлайн-продаж в «Чери Автомобили Рус» делится информацией о популярных моделях и планах компании.
РедакцияР
Редакция
28.12.2024, 10:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Прошедшем году автопроизводитель Chery, а также OMODA и JAECOO приступили к продажам на популярных онлайн-площадках маркетплейсах. Общее количество проданных автомобилей, согласно данным, превысило отметку в 650 единиц. Об этом сообщил руководитель группы развития онлайн-продаж в АО «Чери Автомобили Рус» Артем Богданов. Из высказывания можно выделить, что наибольшей популярностью среди покупателей на маркетплейсах пользуются модели OMODA С5, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7. Кроме того, более 80% общего объема продаж автомобилей на маркетплейсах приходится на долю компании «Чери Автомобили Рус».

Важно отметить, что основная часть продаж автомобилей Chery, OMODA и JAECOO остается по-прежнему на традиционных площадках благодаря использованию различных инструментов продаж, таких как выгодные кредитные программы и программа trade-in от партнеров. По прогнозам, в 2025 году эти практики перекочуют и на онлайн-продажи, что стимулирует приток клиентов среди пользователей маркетплейсов.

Артем Богданов отметил, что с началом первого квартала 2025 года компания планирует запустить полноценные онлайн-продажи с возможностью оплаты автомобиля на сайте. Это шаг позволит расширить возможности покупателей и сделает процесс покупки более удобным и простым.

Более подробно об особенностях и преимуществах покупки автомобиля на маркетплейсах можно узнать из материала в рубрике «Вопрос эксперту».

Источник

Chery (137)Omoda (50)Онлайн продажи (13)Jaecoo (39)

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