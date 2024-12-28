Продажи автомобилей на маркетплейсах: что рассказала Chery

Прошедшем году автопроизводитель Chery, а также OMODA и JAECOO приступили к продажам на популярных онлайн-площадках маркетплейсах. Общее количество проданных автомобилей, согласно данным, превысило отметку в 650 единиц. Об этом сообщил руководитель группы развития онлайн-продаж в АО «Чери Автомобили Рус» Артем Богданов. Из высказывания можно выделить, что наибольшей популярностью среди покупателей на маркетплейсах пользуются модели OMODA С5, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7. Кроме того, более 80% общего объема продаж автомобилей на маркетплейсах приходится на долю компании «Чери Автомобили Рус».

Важно отметить, что основная часть продаж автомобилей Chery, OMODA и JAECOO остается по-прежнему на традиционных площадках благодаря использованию различных инструментов продаж, таких как выгодные кредитные программы и программа trade-in от партнеров. По прогнозам, в 2025 году эти практики перекочуют и на онлайн-продажи, что стимулирует приток клиентов среди пользователей маркетплейсов.

Артем Богданов отметил, что с началом первого квартала 2025 года компания планирует запустить полноценные онлайн-продажи с возможностью оплаты автомобиля на сайте. Это шаг позволит расширить возможности покупателей и сделает процесс покупки более удобным и простым.

Более подробно об особенностях и преимуществах покупки автомобиля на маркетплейсах можно узнать из материала в рубрике «Вопрос эксперту».