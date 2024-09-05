Главная Новости Chery Chery выпустила новый семейный кроссовер для российского рынка. «В нем легко разместятся семь взрослых».
Новости

Chery выпустила новый семейный кроссовер для российского рынка. «В нем легко разместятся семь взрослых».

Китайский автопроизводитель Chery организовал онлайн-презентацию нового флагманского кроссовера Tiggo 9 для российского рынка. Мероприятие было полностью посвящено дизайну автомобиля, о котором подробно рассказали руководители компании.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
05.09.2024, 21:22·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Китайский автопроизводитель Chery организовал онлайн-презентацию нового флагманского кроссовера Tiggo 9 для российского рынка. Мероприятие было полностью посвящено дизайну автомобиля, о котором подробно рассказали руководители компании.

Дизайн-директор Chery International Сайдин Османчевич подчеркнул, что основным аспектом при создании Chery Tiggo 9 было стремление сделать его идеальным выбором для семейного использования. Он рассказал, что автомобиль должен быть энергичным, но в то же время обеспечивать ощущение защищенности.

По словам Османчевича, при разработке дизайна автомобиля учитывалось золотое сечение и внимание уделялось простору в салоне. Внешность Chery Tiggo 9 отличается массивным капотом, большой грилью с алмазными элементами и агрессивными фарами с ходовыми огнями.

Боковые панели автомобиля выполнены в минималистичном стиле. Особое внимание уделено деталям, таким как выдвижные ручки дверей и монофара на задней части кузова. Также важно отметить скошенную заднюю стойку и спойлер.

Салон Tiggo 9 создан с упором на простор и комфорт. Он способен вместить до семи взрослых пассажиров, а объем багажника с заполненными вторым и третьим рядами сидений достигает более 2000 литров.

Интерьер автомобиля украшают три оригинальных дефлектора вентиляции, сенсорные кнопки на руле и центральной консоли, двойной виртуальный кокпит с цифровой панелью приборов и мультимедийной системой. Также привлекает внимание необычный рычаг управления коробкой передач и пульты управления сиденьями на дверях.

Chery Tiggo 9 был представлен в апреле 2023 года на автосалоне в Шанхае. Автомобиль является самым крупным в линейке Chery: его размеры составляют 4820 мм в длину, 1930 мм в ширину, 1699 мм в высоту, с колесной базой 2820 мм.

По информации источника, Chery Tiggo 9 поступит в Россию с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л.с. и 385 Нм крутящего момента. Автомобиль также оснастят электродвигателем системы 3DHT мощностью 224 л.с., 8-ступенчатой коробкой передач и полным приводом.

Кроме того, сообщается о скором появлении в России обновленной версии кроссовера Tiggo 4 Pro. Согласно заявлениям представителей Chery, автомобиль поступит в продажу уже в октябре текущего года.

Источник

Chery (99)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация