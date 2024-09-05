Chery выпустила новый семейный кроссовер для российского рынка. «В нем легко разместятся семь взрослых».

Китайский автопроизводитель Chery организовал онлайн-презентацию нового флагманского кроссовера Tiggo 9 для российского рынка. Мероприятие было полностью посвящено дизайну автомобиля, о котором подробно рассказали руководители компании.

Дизайн-директор Chery International Сайдин Османчевич подчеркнул, что основным аспектом при создании Chery Tiggo 9 было стремление сделать его идеальным выбором для семейного использования. Он рассказал, что автомобиль должен быть энергичным, но в то же время обеспечивать ощущение защищенности.

По словам Османчевича, при разработке дизайна автомобиля учитывалось золотое сечение и внимание уделялось простору в салоне. Внешность Chery Tiggo 9 отличается массивным капотом, большой грилью с алмазными элементами и агрессивными фарами с ходовыми огнями.

Боковые панели автомобиля выполнены в минималистичном стиле. Особое внимание уделено деталям, таким как выдвижные ручки дверей и монофара на задней части кузова. Также важно отметить скошенную заднюю стойку и спойлер.

Салон Tiggo 9 создан с упором на простор и комфорт. Он способен вместить до семи взрослых пассажиров, а объем багажника с заполненными вторым и третьим рядами сидений достигает более 2000 литров.

Интерьер автомобиля украшают три оригинальных дефлектора вентиляции, сенсорные кнопки на руле и центральной консоли, двойной виртуальный кокпит с цифровой панелью приборов и мультимедийной системой. Также привлекает внимание необычный рычаг управления коробкой передач и пульты управления сиденьями на дверях.

Chery Tiggo 9 был представлен в апреле 2023 года на автосалоне в Шанхае. Автомобиль является самым крупным в линейке Chery: его размеры составляют 4820 мм в длину, 1930 мм в ширину, 1699 мм в высоту, с колесной базой 2820 мм.

По информации источника, Chery Tiggo 9 поступит в Россию с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л.с. и 385 Нм крутящего момента. Автомобиль также оснастят электродвигателем системы 3DHT мощностью 224 л.с., 8-ступенчатой коробкой передач и полным приводом.

Кроме того, сообщается о скором появлении в России обновленной версии кроссовера Tiggo 4 Pro. Согласно заявлениям представителей Chery, автомобиль поступит в продажу уже в октябре текущего года.