Chery расширил ассортимент автомобилей, представив новые пикапы под именем Himla

На международной выставке в Шанхае Chery представила новую линейку пикапов под маркой Himla, как сообщили в компании.
Согласно информации, новая серия пикапов будет включать разнообразные модели, переход на новые источники энергии и использование передовых технологий.
Название нового бренда было вдохновлено образами горных вершин и духом покорения. Ассортимент пикапов будет включать в себя как компактные, так и полноразмерные модели, доступные в бензиновом, дизельном и электрическом вариантах.
Компания обещает, что новые пикапы будут иметь прочные кузова и оснащены передовыми системами помощи водителю, интеллектуальными системами активной безопасности и термостойкими батареями.
Бренд Himla будет адаптирован к различным рынкам, включая Ближний Восток, Латинскую Америку и Европу.