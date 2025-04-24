Chery расширил ассортимент автомобилей, представив новые пикапы под именем Himla

На международной выставке в Шанхае Chery представила новую линейку пикапов под маркой Himla, как сообщили в компании.

Согласно информации, новая серия пикапов будет включать разнообразные модели, переход на новые источники энергии и использование передовых технологий.

Название нового бренда было вдохновлено образами горных вершин и духом покорения. Ассортимент пикапов будет включать в себя как компактные, так и полноразмерные модели, доступные в бензиновом, дизельном и электрическом вариантах.

Компания обещает, что новые пикапы будут иметь прочные кузова и оснащены передовыми системами помощи водителю, интеллектуальными системами активной безопасности и термостойкими батареями.

Бренд Himla будет адаптирован к различным рынкам, включая Ближний Восток, Латинскую Америку и Европу.