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Chery расширил ассортимент автомобилей, представив новые пикапы под именем Himla

Chery представила новую линейку пикапов Himla на Шанхайском автосалоне: от электромобилей до интеллектуальных технологий. Пикапы с прочным кузовом и защитой для разных рынков.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.04.2025, 13:41·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На международной выставке в Шанхае Chery представила новую линейку пикапов под маркой Himla, как сообщили в компании.

Согласно информации, новая серия пикапов будет включать разнообразные модели, переход на новые источники энергии и использование передовых технологий.

Название нового бренда было вдохновлено образами горных вершин и духом покорения. Ассортимент пикапов будет включать в себя как компактные, так и полноразмерные модели, доступные в бензиновом, дизельном и электрическом вариантах.

Компания обещает, что новые пикапы будут иметь прочные кузова и оснащены передовыми системами помощи водителю, интеллектуальными системами активной безопасности и термостойкими батареями.

Бренд Himla будет адаптирован к различным рынкам, включая Ближний Восток, Латинскую Америку и Европу.

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