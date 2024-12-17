Chery официально представила флагманский кроссовер Tiggo 9

Автомобиль доступен в двух версиях: Prime и Ultra, и его стоимость начинается от 4 750 000 рублей и достигает 5 050 000 рублей, согласно информации, опубликованной на сайте китайского производителя.

Габариты модели впечатляют: длина составляет 4 810 мм, ширина – 1 925 мм, высота – 1 741 мм. Колесная база автомобиля равна 2 800 мм, а дорожный просвет – 200 мм. Багажное отделение объемом 200 литров, который может быть расширен до 2 150 литров при сложенных задних сиденьях.

Дизайн Tiggo 9 вдохновлен философией "One Step Ahead". Автомобиль отличают гармоничные и аэродинамические очертания. Отдельное внимание уделено передней части авто, дизайн которой вдохновлен миром животных, напоминая черты лица тигра. Решетка радиатора с эффектом 3D выполнена в форме ромба, а обрамление противотуманных фар украшено узором, названным "Tiger Stripe Loop".

Автомобиль доступен в шести вариантах расцветки: черный, синий, белый, серый (матовый и технологичный) и зеленый.

Салон автомобиля выполнен в формате 2+3+2. Кресла обиты натуральной кожей с перфорацией для улучшенной вентиляции. Кресло водителя оснащено восьмидесятипозиционной электрорегулировкой и четырьмя поясничными валиками, а также функцией массажа. Сидения второго ряда имеют электропривод, в то время как третий ряд регулируется вручную.