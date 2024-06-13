Опасности, которые грозят очень дешевым автомобилям, разъяснил эксперт.

Подержанные автомобили, продающиеся по низкой цене, могут стать источником серьезных проблем для покупателей. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм".

Согласно специалисту, продавцы часто умалчивают о дополнительных расходах, таких как утилизационный сбор, который необходимо будет оплатить для легализации приобретенного автомобиля.

Кроме того, подержанные машины могут быть арестованными или находиться под залогом из-за невыплаченных кредитов, либо иметь проблемы с документами из-за неправильной растаможки на границе.

«Вы не просто не сможете поставить авто на учет, но и буквально рискуете лишиться транспортного средства или большой суммы для уплаты утилизационного сбора», — подчеркнул Егор Васильев.

Помимо этого, возможны и технические проблемы. Особенно часто они возникают у машин, побывавших в авариях и восстановленных для последующей продажи. Продавцы, как правило, экономят на качественном ремонте, уделяя больше внимания внешнему виду автомобиля, чем его безопасности и техническому состоянию.

«Не стоит рисковать ради моментальной экономии, которая в итоге может обернуться серьезными проблемами», — подвел итог Егор Васильев.

Ранее эксперты онлайн-сервиса "СберАвто" опубликовали данные о самых популярных подержанных автомобилях в России и их ценах весной.