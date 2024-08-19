Как Karma Ivara GT-UV Concept превосходит другие китайские кроссоверы.

Выставка Monterey Car Week была настолько насыщена премьерами, что китайскому автопроизводителю пришлось бороться за свое место под солнцем. Этим производителем стала Karma Automotive, чей Ivara GT-UV — первый кроссовер компании, который привлек внимание многих посетителей.

Фото: Carsweek.ru

Karma недавно обновила свой устаревший гибрид Revero и планирует выпустить новые модели следующего поколения в ближайшие годы — купе Kaveya, представленное в Монтерее с серийным интерьером, и седан Gyesera. Однако Ivara, по всей видимости, имеет большие шансы на успех.

Факт того, что Ivara представляет собой кроссовер, делает его более актуальным по сравнению с Kaveya или Gyesera, особенно в период, когда спрос на двухдверные автомобили падает, а автомобили с высоким клиренсом набирают обороты за счет седанов. Однако не только тип кузова отличает Ivara от других будущих моделей от производителя.

В то время как Kaveya и Gyesera будут предлагаться только с электроприводом, Ivara может быть доступна с выбором электрической или подключаемой гибридной технологии. Следует отметить, что в настоящее время Ivara остается лишь концепцией дизайна, и Karma не сообщила о возможном сроке появления серийной версии.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наши коллеги писали о том, что Karma готовит абсолютно новую линейку, включая "суперкупе". Karma Automotive вновь привлекает внимание своими инновациями, разработанными бывшими выпускниками Acura NSX.