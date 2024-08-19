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Как Karma Ivara GT-UV Concept превосходит другие китайские кроссоверы.

Выставка Monterey Car Week была настолько насыщена премьерами, что китайскому автопроизводителю пришлось бороться за свое место под солнцем.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.08.2024, 20:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Выставка Monterey Car Week была настолько насыщена премьерами, что китайскому автопроизводителю пришлось бороться за свое место под солнцем. Этим производителем стала Karma Automotive, чей Ivara GT-UV — первый кроссовер компании, который привлек внимание многих посетителей.

Фото: Carsweek.ru

Karma недавно обновила свой устаревший гибрид Revero и планирует выпустить новые модели следующего поколения в ближайшие годы — купе Kaveya, представленное в Монтерее с серийным интерьером, и седан Gyesera. Однако Ivara, по всей видимости, имеет большие шансы на успех.

Факт того, что Ivara представляет собой кроссовер, делает его более актуальным по сравнению с Kaveya или Gyesera, особенно в период, когда спрос на двухдверные автомобили падает, а автомобили с высоким клиренсом набирают обороты за счет седанов. Однако не только тип кузова отличает Ivara от других будущих моделей от производителя.

В то время как Kaveya и Gyesera будут предлагаться только с электроприводом, Ivara может быть доступна с выбором электрической или подключаемой гибридной технологии. Следует отметить, что в настоящее время Ivara остается лишь концепцией дизайна, и Karma не сообщила о возможном сроке появления серийной версии.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наши коллеги писали о том, что Karma готовит абсолютно новую линейку, включая "суперкупе". Karma Automotive вновь привлекает внимание своими инновациями, разработанными бывшими выпускниками Acura NSX.

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