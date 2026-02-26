Появится более доступный Volvo EX30, но, возможно, не для рынка Великобритании

В ближайшее время в линейке Volvo EX30 появится новая базовая версия. Она выйдет одновременно с рядом обновлений для всей серии. Однако пока что планы по продаже этой версии в Великобритании не утверждены. Тем не менее, все остальные нововведения вскоре станут доступны британским покупателям.

Одним из ключевых изменений станет модернизация единого цифрового интерфейса автомобиля. Эта доработка обеспечит более удобный доступ к часто используемым функциям, а также позволит настраивать панели быстрого доступа в соответствии с личными предпочтениями. Новая версия интерфейса будет устанавливаться на все новые автомобили, а также распространяться на уже приобретённые модели посредством обновления «по воздуху».

Вдобавок Volvo расширит выбор отделки салона двумя новыми цветовыми решениями. В их числе — тёплый бежевый оттенок Harvest и новый вариант в чёрном цвете. Также появится расширенная комплектация Black Edition с новым оформлением салона, дополнительными чёрными акцентами внутри и снаружи, а выбор кузова ограничится тремя цветами: серым, чёрным и белым.

Кроме того, компания расширит линейку моделей EX30 Cross Country, добавив вариант с одним электромотором и базовой комплектацией ‘Plus’.

Менее определённой остаётся перспектива выхода на британский рынок новой базовой версии с меньшей мощностью, которая появится в других странах. Модификация с двигателем мощностью 148 л. с. уступает по этому показателю нынешнему базовому варианту на 268 л. с., однако комплектуется аккумулятором на 51 кВт⋅ч и обещает запас хода до 210 миль. Её динамика будет скромнее по сравнению с предыдущей версией, разгонявшейся до 62 миль в час за 5,7 секунды, но это позволит предложить более доступную по цене альтернативу.

При этом Volvo предоставит возможность выбора аккумулятора увеличенной ёмкости для нового электромотора. В этом случае ёмкость батареи возрастёт до 69 кВт⋅ч, а запас хода достигнет 295 миль.