Более доступный Volvo EX30 появится на рынке вместе с обновлениями всей линейки

Компания Volvo готовится выпустить новую версию внедорожника EX30, которая станет самой доступной в линейке и приблизит цену стартовой комплектации к отметке £30,000. Одновременно с этим производитель анонсировал ряд небольших обновлений для всей серии, а также расширил ассортимент для модели EX30 Cross Country с внедорожным дизайном. Точные цены для Великобритании пока не объявлены.

Новая базовая версия оснащается электродвигателем мощностью 148 л.с., что меньше, чем у актуального базового варианта с 268 л.с. Тем не менее, автомобиль получает аккумулятор ёмкостью 51 кВт·ч, обеспечивающий запас хода около 210 миль. Это означает, что динамические характеристики новинки будут уступать предыдущей базовой модели, которая разгонялась до 62 миль в час за 5,7 секунды, однако новинка станет более доступной по цене.

Для новой версии также будет доступна опция Extended Range с увеличенной ёмкостью аккумулятора до 69 кВт·ч. В таком исполнении запас хода возрастает до 295 миль, что делает автомобиль более практичным для дальних поездок.

Обновления коснулись и интерьера всех автомобилей EX30. Главным новшеством стала модернизация единственного цифрового интерфейса. Теперь часто используемые элементы управления станут более доступными, а настраиваемые панели быстрого доступа позволят адаптировать систему под индивидуальные предпочтения. Эти изменения появятся не только на новых автомобилях, но и станут доступны нынешним владельцам благодаря обновлению по воздуху.

Кроме того, Volvo предложит два новых варианта оформления салона. Среди них — тёплый бежевый оттенок Harvest и новый вариант чёрного цвета. Для любителей более строгого стиля появится расширенная комплектация Black Edition, сочетающая новый интерьер, дополнительные чёрные акценты внутри и снаружи, а также ограниченную палитру внешних цветов: серый, чёрный и белый.

В завершение, линейка EX30 Cross Country будет расширена за счёт новой версии с одним электромотором и базовой комплектации ‘Plus’.