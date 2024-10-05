Главная Новости Дешевые автомобили идут как горячие пирожки
Новости

Дешевые автомобили идут как горячие пирожки

Дешевые автомобили уходят в прошлое. В ближайшие два года в США может не остаться ни одной новой машины, стоимостью менее $20 000.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
05.10.2024, 17:11·2 мин
single
Фото: Motor1.com

Дешевые автомобили уходят в прошлое. В ближайшие два года в США может не остаться ни одной новой машины, стоимостью менее $20 000. Но пока они не исчезли окончательно, люди скупают машины за сумму менее $20 000 со скоростью, которую мы не видели уже несколько лет.

Автопроизводители представили отчеты о продажах за третий квартал этой недели, и кажется, что люди не могут насытиться дешевыми автомобилями, такими как Kia Forte, Nissan Versa и Mitsubishi Mirage. Продажи Forte увеличились на 6,0% с начала года, продажи Versa выросли на 64,2%, а Mirage увеличился на целых 114,3%.

Поскольку Kia Forte конкурирует в более массовом сегменте (среди таких моделей, как Honda Civic), Kia продала внушительные 101 093 модели Forte в этом году. Nissan уступает, продав 29 302 Versa в 2024 году, и Mitsubishi смогла реализовать 20 024 Mirages даже после объявления о прекращении производства этой субкомпактной машины.

Что побуждает людей возвращаться к маленьким, дешевым автомобилям? Mitsubishi говорит, что увеличение доступности Mirage способствует увеличению продаж, а Versa только что получил обновление дизайна, что могло помочь его успеху. Forte всегда был относительно хорошим продавцом, но его увеличенные продажи - доказательство того, что люди по-прежнему хотят доступных четырехдверных автомобилей.

И людям следует хотеть эти машины. Nissan Versa - довольно фантастический седан за свою цену, как я узнал из первых рук, а Forte и Mirage - обе отличное соотношение цены и качества. Mitsubishi Mirage стоит $17 480 в 2024 году, обновленный Nissan Versa начинается с $18 330 в 2025 году, а Kia Forte продается за $21 145 после доставки.

Не бойтесь экономить.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей
Политикой конфиденциальности и Условиями использования.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация