Дешевые автомобили идут как горячие пирожки

Дешевые автомобили уходят в прошлое. В ближайшие два года в США может не остаться ни одной новой машины, стоимостью менее $20 000. Но пока они не исчезли окончательно, люди скупают машины за сумму менее $20 000 со скоростью, которую мы не видели уже несколько лет.

Автопроизводители представили отчеты о продажах за третий квартал этой недели, и кажется, что люди не могут насытиться дешевыми автомобилями, такими как Kia Forte, Nissan Versa и Mitsubishi Mirage. Продажи Forte увеличились на 6,0% с начала года, продажи Versa выросли на 64,2%, а Mirage увеличился на целых 114,3%.

Поскольку Kia Forte конкурирует в более массовом сегменте (среди таких моделей, как Honda Civic), Kia продала внушительные 101 093 модели Forte в этом году. Nissan уступает, продав 29 302 Versa в 2024 году, и Mitsubishi смогла реализовать 20 024 Mirages даже после объявления о прекращении производства этой субкомпактной машины.

Что побуждает людей возвращаться к маленьким, дешевым автомобилям? Mitsubishi говорит, что увеличение доступности Mirage способствует увеличению продаж, а Versa только что получил обновление дизайна, что могло помочь его успеху. Forte всегда был относительно хорошим продавцом, но его увеличенные продажи - доказательство того, что люди по-прежнему хотят доступных четырехдверных автомобилей.

И людям следует хотеть эти машины. Nissan Versa - довольно фантастический седан за свою цену, как я узнал из первых рук, а Forte и Mirage - обе отличное соотношение цены и качества. Mitsubishi Mirage стоит $17 480 в 2024 году, обновленный Nissan Versa начинается с $18 330 в 2025 году, а Kia Forte продается за $21 145 после доставки.

Не бойтесь экономить.

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