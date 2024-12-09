Changan впервые показал среднеразмерный седан Avatr

В штаб-квартире автозавода приняли решение привлечь внимание потенциальных покупателей модели под индексом Е16. Новый автомобиль будет выпускаться в двух версиях: электрической и гибридной с бензиновым экстендером для поддержки заряда батареи. Эксперты считают, что двухцветный кузов автомобиля с камерами вместо зеркал будет напоминать уменьшенную версию авто с полным приводом и высоким дорожным просветом, становясь доступным аналогом Avatr 12.

Фото: Carsweek.ru

Новый автомобиль Е16 от китайского автозавода Changan будет представлен на рынке в версиях с передним и полным приводом. Производитель заявляет, что электрическая версия автомобиля способна проехать более 1100 км без подзарядки. Ранее наш портал уже сообщал о характеристиках премиум-кроссовера Avatr, который официально ожидается на российском рынке.