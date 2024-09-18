Changan укрепляет свои позиции на европейском рынке. Началась продажа автомобилей в Германии.

Компания Changan, которая уже предлагает российским потребителям 14 моделей автомобилей, расширяет географию своего бизнеса и начинает продажи в Германии. Этот шаг станет частью стратегии продвижения бренда на международном рынке после того, как с начала текущего года по июль было реализовано 1 691 799 автомобилей Changan по всему миру, включая 393 235 электрокаров, информирует портал Quto.

За первые семь месяцев этого года объем экспорта автомобилей Changan вырос до 257 172 единиц, что на 66,4% превышает аналогичный показатель 2023 года.

Особое внимание в стратегии развития Changan уделяется европейскому рынку. Для этого региона планируется представить новые модели автомобилей на альтернативных источниках энергии (NEV), включая гибриды и электромобили.

Кроме того, Changan рассматривает возможность создания собственного производства в Европе, что позволит избежать «антикитайских» тарифов, введенных для защиты интересов местных производителей в условиях усиливающейся конкуренции с китайскими компаниями.

В начале 2025 года Changan планирует запустить свой первый завод по сборке автомобилей в Таиланде, став первым аналогичным предприятием за пределами Китая. После этого будут запущены проекты строительства и в других регионах. Дизайнерские и инженерные центры Changan уже успешно функционируют в различных странах, включая Германию, Великобританию, Италию, Японию и США.

Напомним, что в сентябре в России стало доступнее китайское коммерческое транспортное средство Changan Hunter Plus. Хотя цены на автомобиль остались прежними, появилась специальная «дополнительная выгода», снизившая цену обеих комплектаций пикапа на 50 тысяч рублей, как установили журналисты портала «Автоновости дня».