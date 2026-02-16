Главная Новости Продажи Changan раскрыл стоимость и дату начала продаж нового кроссовера CS35 MAX
Changan раскрыл стоимость и дату начала продаж нового кроссовера CS35 MAX

Changan объявил старт продаж и цены на новый кроссовер CS35 MAX в России. Модель доступна в трех комплектациях, адаптирована для зимы и сурового климата.
Демид Поршнев
16.02.2026, 15:43·2 мин
Фото: Autostat.ru

Changan объявил о старте продаж нового компактного кроссовера CS35 MAX на российском рынке. Модель уже появилась у официальных дилеров бренда. Новинка доступна в трех вариантах исполнения: Comfort, Luxe и Tech. Стоимость этих комплектаций составляет 2 599 900, 2 689 900 и 2 789 900 рублей соответственно, как информирует пресс-служба компании.

Разработку кроссовера вели с учетом современных международных тенденций автомобилестроения и особенностей эксплуатации на российских дорогах. В частности, CS35 MAX получил специальный «зимний пакет», куда вошли функции подогрева рулевого колеса, всех сидений, лобового стекла, омывателей и боковых зеркал. Производитель также отмечает, что благодаря улучшенной шумоизоляции в салоне уровень вибрации снижен наполовину.

Боковое остекление автомобиля выполнено из стекла толщиной 4 мм. Для усиления кузова использовано 77 кг оцинкованной стали. Антифриз предназначен для работы при температурах до -35 градусов Цельсия. Кроме того, кроссовер оборудован системой контроля давления в шинах, а интерфейс мультимедиа полностью русифицирован. Гарантия от производителя составляет 5 лет либо 150 000 километров пробега.

В начальной версии Comfort присутствуют тройной цифровой экран, подогрев руля и передних сидений, камера заднего вида и зимний пакет опций.

Комплектация Luxe включает легкосплавные диски R18, аудиосистему Sony, увеличенные цифровые экраны, а также подогрев лобового стекла и задних сидений. В эту версию встроена камера кругового обзора с углом обзора до 540 градусов и специальный зимний режим движения. Салон оформлен с использованием экокожи.

В топовом исполнении Tech покупателям предложены панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, электропривод багажника, электрическая регулировка кресла водителя и дополнительный разъем Type C для заднего ряда пассажиров.

