Чандхок: Red Bull необходим «громкий трансфер»

Бывший пилот Формулы 1 и аналитик Sky Sport F1 Карун Чандхок в ходе подкаста The F1 Show затронул актуальную проблему «утечки мозгов» в команде Red Bull Racing.

По словам Чандхока, в прошлом году Red Bull добились впечатляющего результата, одержав победу в шести из девяти последних Гран При. Он отметил, что их автомобиль заметно прибавил по ходу сезона и входил в число самых быстрых в финальной его части. Однако, по мнению эксперта, одного лишь успеха на трассе теперь недостаточно.

Перед Лораном Мекисом и австрийскими владельцами команды, как считает Чандхок, стоит сложная задача – необходимо не только остановить отток ценных сотрудников, но и сделать коллектив более привлекательным для новых специалистов. Он подчеркнул, что сильные профессионалы, оказавшись в одной команде, способны притягивать других высококлассных инженеров.

Чандхок также задался вопросом, сколько времени понадобится, чтобы инженер Джанпьеро Ламбьязе начал приглашать коллег перейти в Уокинг, а также когда может начаться распад ключевой инженерной группы Red Bull.

Эксперт напомнил, что подобные ситуации уже не раз происходили в Формуле 1: например, Эдриан Ньюи и Росс Браун при переходе в новые команды уводили с собой лучших специалистов. На его взгляд, Red Bull стоит серьезно задуматься об этой угрозе. Как считает Чандхок, для команды сейчас крайне важно совершить громкое приобретение, чтобы не только получить новые знания, но и привлечь за собой новых талантливых сотрудников.