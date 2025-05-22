Дилеры в России принимают заказы на Fiat Topolino

Дилер в Самаре готов привезти миниатюрный электрокар Fiat Topolino 2025 года за 2,3 млн рублей. За ту же сумму можно приобрести новую вазовскую «Весту».

Премьера нового Fiat Topolino состоялась в июле 2023 года. Название этого электрического квадрицикла переводится как «мышонок». Автомобиль стал современным преемником модели Fiat 500 Topolino, выпускавшейся с 1936 по 1955 год.

Fiat Topolino не предназначен для движения по трассам, однако идеально подходит для использования в городской среде. Максимальная скорость автомобиля - 45 км/ч, а запас хода на одном заряде - до 75 км. Согласно классификации, Fiat Topolino скорее квадрицикл, чем автомобиль,

Фото: Carsweek.ru

Сравнивая возрожденный микрокар с историческим предком, заметно полное отсутствие сходства между ними. Для нового дизайна был выбран образ Fiat 500 1950-х годов. Дизайнеры разработали совершенно новый пластиковый корпус в ретро стиле: круглые фары, аутентичные колесные колпаки, плавные линии и округлые формы.

У микрокара светлый двухместный салон, что создает ощущение простора. Для любителей индивидуальности производитель предусмотрел различные аксессуары не только для внешнего, но и внутреннего дизайна.

Topolino оснащается электромотором мощностью 6 кВт (8,2 л.с.), передний привод и литий-ионным аккумулятором объемом 5,5 кВт-ч. Зарядка возможна от обычной розетки и занимает менее четырех часов.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о выпуске бюджетного электрокара Panda от компании Fiat по цене 2,4 млн рублей.