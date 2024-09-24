Цены на Toyota GR Corolla 2025 года выросли в несколько раз

Пока мы ожидаем появления интересной версии GRMN, Toyota GR Corolla устанавливает цены на модель 2025 года. Теперь стоимость начинается с 39 995 долларов или 3 716 335 рублей за базовую комплектацию Core с шестиступенчатой механической коробкой передач. Это увеличение на 2360 долларов или 219 291 рубль по сравнению с уходящим 2024MY.

Если вы заинтересованы в горячем хэтчбеке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, то цена будет на 2000 долларов или 185 840 рублей выше, чем у модели с механической коробкой передач.

Самый доступный вариант с автоматической коробкой обойдется в 41 995 долларов или 3 902 175 рублей.

За комплектацию Premium придется заплатить 42 575 долларов или 3 956 068 рублей за механическую коробку передач, что на 1120 долларов или 104 070 рублей дороже, чем в прошлом году. Toyota предлагает автоматическую коробку передач за дополнительные 2000 долларов или 185 840 рублей, таким образом, цена составит 44 575 долларов или 4 141 908 рублей.

Новинка Premium Plus 2025 года включает в себя кованую крышу из углеродного волокна, матово-черные диски, вентилируемый капот, дополнительный радиатор, проекционный дисплей и сиденья Naub Suede с красной строчкой GR. Флагманская комплектация доступна по цене 46 650 долларов с механической коробкой передач и 48 650 долларов с автоматической коробкой передач. Повышение цены частично компенсируется улучшениями.





Фото: Carsweek.ru

Недавно на российском рынке появился Toyota Corolla Cross с 169-сильным двигателем. Этот автомобиль считается младшим аналогом кроссовера RAV4, который ранее производился на петербургском заводе марки до марта 2022 года. В настоящее время японский автопроизводитель поставляет эту модель к нам по параллельному импорту.