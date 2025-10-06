АвтоВАЗ не собирается пересматривать ценовую политику

«АвтоВАЗ» сообщил, что на данный момент не планирует вносить изменения в свою ценовую стратегию. Представители компании уделяют внимание выгоде владения автомобилями Lada: эксплуатационные расходы на новые машины марки на протяжении первых трёх лет оказываются, по данным автопроизводителя, примерно на 30% ниже, чем у автомобилей иностранных брендов.

В официальном заявлении «АвтоВАЗа» подчеркивается: «На сегодняшний день стоимость владения новой Lada в первые три года эксплуатации автомобиля примерно на 30% ниже по сравнению с иномарками. Кроме того, в настоящее время у „АвтоВАЗа“ нет планов и намерений по изменению ценовой политики».

Однако, по информации агентства «Прайм», в январе 2024 года произошла индексация цен на некоторые популярные модели — Lada Granta и Niva Legend. Стоимость автомобилей по всему модельному ряду Lada выросла в среднем на 1,8%.

Ранее глава компании Максим Соколов комментировал январские корректировки прайсов. Он отмечал, что такое повышение не превышает уровень инфляции и, следовательно, не обозначает реального удорожания автомобилей Lada. По словам президента «АвтоВАЗа», с учетом инфляционных процессов машины российской марки фактически стали доступнее.

Также в марте были обновлены прайс-листы на Lada Vesta. На этот раз изменения коснулись версий Techno'24 и Enjoy'24, которые подорожали на 6 тысяч рублей. Рост цен связан с добавлением новой опции — подогрева заднего сиденья, ранее не предлагавшейся для данных комплектаций.

Напомним, что в сентябре, как отмечали «Автоновости дня», пять автомобильных брендов приняли решение снизить цены на свои модели на российском рынке. При этом шесть марок, большинство из которых являются китайскими, напротив, увеличили стоимость своих автомобилей.

Автор материала: Андрей Сундуков