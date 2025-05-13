Цены на использованные автомобили SsangYong резко упали сразу после начала продаж в России

Автомобили Torres и Korando от марки KGM до конца мая предлагают по более доступным рублевым прайсам. Спеццены компания вводит в целях своего продвижения на российском авторынке, объясняет главред «За рулем» Максим Кадаков.

При покупке кроссовера Korando россияне могут сэкономить от 510 до 640 тысяч рублей. Майские скидки на Torres немного ниже — от 360 до 510 тысяч рублей.

С подкорректированными прайсами Korando в исполнении City стоит 3,2 миллиона. Torres в базовой версии City оценивается теперь в 3,99 млн рублей.

Оба паркетника получают 163-сильный турбомотор на полтора литра. Привод может быть передним или полным – все зависит от комплектации.

Ранее наш портал рассказывал, что новые седаны Omoda S5 на российском авторынке можно купить со скидкой в 320 тыс. рублей.