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Renault Logan в идеальном состоянии и за 1,5 млн: как это возможно?

Лучший выбор для покупателей: Renault Logan 2015 за полтора миллиона с пробегом 2 750 км. Сохранность идеальная, технически исправна. Подробности о машине и планах Renault в России.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.05.2025, 09:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Седан, который сейчас принадлежит текущему владельцу, был оценен в сумму в полтора миллиона. Автомобиль с пробегом 2 750 километров сохранил свой первоначальный внешний вид. Предположительно, именно это сохранение внешности объясняет установленную цену. По словам продавца, машина хранилась в сухом гараже и использовалась мало, так как у владельца был еще один автомобиль.

Renault Logan 2015 года выпуска обладает кузовом в синем металлическом цвете (этот оттенок очень популярен на рекламных материалах). Под капотом автомобиля находится 1,6-литровый двигатель мощностью 102 лошадиные силы, который работает в паре с механической коробкой передач.

У иномарки установлены стальные 15-дюймовые диски, передние подушки безопасности, ABS, зеркала с подогревом и электрорегулировками, кондиционер, круиз-контроль, руль с регулировкой по высоте, штатная аудиосистема с поддержкой беспроводного подключения устройств и USB и другие опции.

Источник

Renault (95)

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