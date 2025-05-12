Renault Logan в идеальном состоянии и за 1,5 млн: как это возможно?

Седан, который сейчас принадлежит текущему владельцу, был оценен в сумму в полтора миллиона. Автомобиль с пробегом 2 750 километров сохранил свой первоначальный внешний вид. Предположительно, именно это сохранение внешности объясняет установленную цену. По словам продавца, машина хранилась в сухом гараже и использовалась мало, так как у владельца был еще один автомобиль.

Renault Logan 2015 года выпуска обладает кузовом в синем металлическом цвете (этот оттенок очень популярен на рекламных материалах). Под капотом автомобиля находится 1,6-литровый двигатель мощностью 102 лошадиные силы, который работает в паре с механической коробкой передач.

У иномарки установлены стальные 15-дюймовые диски, передние подушки безопасности, ABS, зеркала с подогревом и электрорегулировками, кондиционер, круиз-контроль, руль с регулировкой по высоте, штатная аудиосистема с поддержкой беспроводного подключения устройств и USB и другие опции.