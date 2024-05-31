Peugeot 408 ставят на одну доску с Lada Granta в ценовом выражении

В Китае собираются представить новую версию популярного седана Peugeot 408 под названием Longjing Limited Edition. Цена на эту модель составит 69 700 юаней, что примерно равно 862 тысячам рублей.

Обычная версия седана в базовой комплектации оценивается в 109 700 юаней, что равняется 1,36 миллиона рублей. Разница между ними достигает 40 тысяч юаней или 500 000 рублей. По размерам Peugeot 408 длиной 4,75 метра, с колесной базой 2,73 метра, относится к седанам класса "С" и немного превосходит Kia Cerato и Toyota Corolla.

Автомобиль будет оснащен 173-сильным турбомотором объемом 1,5 литра, сочетающимся с 6-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Базовая комплектация Peugeot 408 включает руль с обивкой из экокожи, водительское кресло с восьминаправленной электрорегулировкой, аудиосистему с шестью динамиками, климат- и круиз-контроль, мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном, виртуальную приборную панель, камеру заднего вида, систему контроля давления в шинах, 17-дюймовые колесные диски, функцию старт-стоп и отделку салона кожзамом.

Новая более доступная версия, возможно, будет лишена некоторых из указанных опций стандартного оборудования. Также для снижения стоимости седана может применяться механическая коробка передач.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось о намерении Peugeot создать новое подразделение, ответственное за производство спорткаров.