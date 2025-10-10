Главная Новости Авторынок россии «CarXL – 2025»: подробный анализ рынка коммерческого транспорта
Продажи коммерческого транспорта в России снизились, рынок LCV, MCV и HCV демонстрирует спад, причины и прогноз обсудят эксперты на форуме CarXL 2025.
10.10.2025
Фото: Autostat.ru

Рынок коммерческого транспорта в России продолжает сталкиваться с серьезными трудностями. Согласно последним данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам сентября наблюдается заметное снижение объемов продаж в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) — падение достигло 14,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Среднетоннажные грузовики (MCV) показали еще более значительный спад — минус 50,7%. Более всего пострадал сегмент крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV) — его продажи сократились сразу на 58,8%.

Вопросы состояния рынка коммерческого транспорта и основные вызовы текущего периода станут центральной темой обсуждения на конференции ComAuto. Она состоится 28 октября в рамках крупного отраслевого мероприятия — форума автобизнеса «CarXL – 2025». Организацией конференции занимается аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Стоит отметить, что серьезное влияние на ситуацию оказали решения Росстандарта, который в начале июля приостановил разрешения на реализацию в России девяти моделей грузовых автомобилей от четырех китайских производителей: SITRAK, FAW, Dongfeng и Foton. Как считают участники предстоящего форума «CarXL – 2025», отзывные кампании могут существенно повлиять на расстановку сил в отрасли.

Василий Киселев (РОАД) допускает, что подобные ограничительные меры направлены на уменьшение конкуренции среди коммерческих автомобилей. Он также отметил, что в выгодном положении оказываются компании, не попавшие под действие отзывных кампаний. Вместе с тем, по его мнению, сохраняющаяся тенденция снижения продаж вряд ли приведет к серьезным перестановкам в структуре рынка по маркам.

Юрий Блинов («КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ ДУНФЕН») сообщает, что многие лизинговые компании временно прекратили выдачу финансирования на покупку техники указанных брендов, и вместо этого сосредоточились на продаже ранее изъятого транспорта с собственных складов.

Максим Шишко (GTS) убежден, что отзыв ОТТС негативно сказался на присутствии ряда брендов — им пришлось фактически приостановить новые поставки, что привело к потере рыночных позиций. Эксперт считает, что оживление рынка и восстановление позиций марок Dongfeng, SITRAK, Shacman, FAW и Foton напрямую связаны со снижением ключевой ставки и ростом потребительского спроса, а также с возможностью быстрой локализации производства и возобновления продаж.

Помимо ситуации на рынке коммерческого транспорта, участники форума «CarXL – 2025» также планируют обсудить перспективы легковых автомобилей, темы смазочных материалов и вопросы развития автосервиса. Дополнительная информация размещена на сайте carx.ru.

