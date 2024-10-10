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Китайские автомобили «CarX – 2024» выстрелили на российском рынке

В ходе проведения форума автобизнеса под названием «CarX – 2024», организованного известным агентством "АВТОСТАТ", на свет вышли интересные выводы Юрия Белоусова, директора по развитию известной социальной сети DRIVE2.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.10.2024, 18:52·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В ходе проведения форума автобизнеса под названием «CarX – 2024», организованного известным агентством "АВТОСТАТ", на свет вышли интересные выводы Юрия Белоусова, директора по развитию известной социальной сети DRIVE2.RU, посвященной автомобильной тематике. Важно, что он раскрыл, как влияет трансформация рынка новых автомобилей на обычных водителей и автолюбителей.

Не секрет, что продажи китайских автомобилей за последние годы стремительно возросли. Однако какова истинная динамика этого роста? Организация DRIVE2.RU провела собственное исследование, проанализировав данные о продажах новых автомобилей в России с 2018 года, когда на рынке присутствовали и другие марки. По результатам анализа, отраженным на графике №1 (см. ниже), видно, что ни "немцы", ни "французы", ни "корейцы", ни даже "японцы" не испытали такого стремительного роста продаж - даже в пикальные для них периоды.

Источник

Авторынок россии (107)Продажи (259)Китайские автомобили (325)Конференции (60)Carx (10)

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