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По данным исследования "CarMoney": сколько россияне готовы потратить на покупку автомобилей в 2024 году.

В 2024 году российские автолюбители все чаще планируют выделить бюджет на покупку автомобиля до 1,5 миллионов рублей, согласно данным, опубликованным на портале «Газета.ru», ссылаясь на исследование CarMoney.
РедакцияР
Редакция
05.11.2024, 14:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В 2024 году российские автолюбители все чаще планируют выделить бюджет на покупку автомобиля до 1,5 миллионов рублей, согласно данным, опубликованным на портале «Газета.ru», ссылаясь на исследование CarMoney. По сравнению с предыдущим годом, средняя сумма, готовая быть потраченной, выросла: в прошлом году большинство респондентов назвали ценовой диапазон от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

По результатам опроса, проведенного среди автолюбителей, выяснилось, что в ближайшем году приобрести автомобиль планируют 10% участников. Из них 27% анкетированных рассматривают покупку в пределах 1-1,5 миллиона рублей, в то время как 22% опрошенных ориентируются на сумму от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Отмечено, что 14% россиян рассматривают приобретение автомобиля в ценовом диапазоне от 2 до 3 миллионов рублей, в то время как 9% участников готовы потратить более 3 миллионов на машину, которая понравится.

10% опрошенных выбирают автомобиль из категории моделей, стоимостью не более 500 000 рублей, в то время как 18% респондентов рассматривают варианты в ценовом диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно, что перед наступлением Нового года россиян ждут изменения: традиционные массовые автомобильные распродажи не состоятся. Специалисты прогнозируют, что интерес к покупке автомобилей сохранится и в следующем году.

Источник

Статистика авторынка (45)Что чаще покупают (17)

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