Исследование: пена автомобильного кресла может выделять канцерогенные вещества

Управление автомобилем, конечно, сопряжено с определенным риском, но простое дыхание за рулем обычно не входит в их число. Так может быть не всегда, согласно недавнему исследованию, опубликованному Американским химическим обществом. Оно указывает на наличие определенного огнезащитного химического вещества, используемого на автомобильных сиденьях, обнаруженного в воздухе салона автомобиля. И его вдыхание может увеличить риск развития рака.

Речь идет о химическом веществе под названием триз (1-хлор-изопропил) фосфат, известном просто как TCIPP. Это огнезащитная добавка, часто используемая в полиуретановой пене, которая широко применяется для сидений практически в каждом современном автомобиле. Исследование включало 155 участников, управляющих транспортными средствами 2015 года выпуска или более позднего. Для выявления потенциальных изменений, связанных с температурой, было проведено 101 тестов зимой и 54 - летом.

Фото: Motor1.com

Результаты были достаточно прямолинейными. Полные 99 процентов автомобилей показали следы TCIPP в воздухе, соответствуя образцам пены сидений, в которой присутствовала указанная добавка. При теплых температурах концентрация в воздухе TCIPP была в два-пять раз выше. Короче говоря, тепло способствует испарению из сидений, помещая больше химического вещества в воздух.

Насколько велико количество TCIPP? Исследование выявило от 0,2 до 11 600 нанограммов на грамм. Один нанограмм - это миллиардная часть грамма, поэтому это крайне малое количество. Однако токсикологический отчет 2023 года обнаружил возможные канцерогенные связи между TCIPP и крысами. Поэтому даже небольшое воздействие может быть проблематичным.

Частично это и является целью исследования. Воздействие огнезащитных химикатов было оценено в различных ситуациях, но исследователи отмечают, что автомобильная сфера является "малоизученным источником". AAA утверждает, что средний американский водитель проводит в машине час каждый день, и концентрированная среда может ухудшаться из-за более высоких температур. Исследование рекомендует открывать окна, если автомобиль припаркован на улице, чтобы как уменьшить внутреннюю температуру, так и способствовать лучшей циркуляции воздуха. Также использование кондиционера и избегание режима внутренней циркуляции также могут помочь.

В конечном итоге исследование заключается в том, что требуется дополнительная оценка для полного понимания степени потенциальной опасности в отношении TCIPP в автомобилях.