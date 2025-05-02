Владельцам автомобилей раздают предупреждения, поскольку количество краж с использованием бесключевого доступа продолжает расти.

Кражи автомобилей без ключа взорвались за последние пять лет и теперь составляют почти две трети всех краж машин, согласно данным Опроса по преступности в Англии и Уэльсе (CSEW) - что вызывает больше вопросов относительно безопасности такого рода технологий.

Полученные юридической фирмой RTA Law данные Офиса Национальной Статистики CSEW показывают, что между мартом 2023 и 2024 годом 58 процентов краж машин были совершены преступниками, которые незаконно получают доступ к автомобилям, реплицируя и/или манипулируя сигналами, испускаемыми с ключа автомобиля.

Это следует за недавними данными Метрополитен Полиции, которые оценили, что 40 процентов краж машин происходят именно таким образом, что поднимается до 60 процентов в Лондоне, где новые автомобили с функциями бесключевого доступа более распространены.

Вернемся назад к 2019 году, и всего 14 процентов машин были украдены таким образом. Теперь, по мере того, как все больше автомобилей предлагаются с технологией бесключевого входа, преступники отказываются от разбивания окон - всего четыре процента краж происходят таким образом - и вместо этого выбирают релейные атаки и подавление сигналов или клонирование, чтобы получить доступ.

Род Митчелл из RTA Law охарактеризовал результаты как "шокирующие" и предостерег водителей: "Мы всегда должны думать на шаг вперед, когда происходит технологический прогресс, чтобы обеспечить себя и наше имущество безопасностью".

Одним из основных способов, которым водители могут защитить себя от краж автомобилей без ключа, является помещение ключей в защитный фарадейский мешок - который блокирует сигнал - или полное отключение функций бесключевого доступа.