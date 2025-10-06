FCA опубликует детали схемы компенсаций по автокредитам

Британский регулятор финансового рынка, Financial Conduct Authority (FCA), готовится огласить результаты консультации по возможному механизму компенсаций для пострадавших в продолжающемся скандале с автокредитованием.

Напомним, в августе FCA заявило о намерении рассмотреть вопрос о запуске официальной схемы возмещения ущерба для клиентов, пострадавших от Discretionary Commission Arrangements. Эта практика заключалась в том, что кредиторы увеличивали процентные ставки по автокредитам, чтобы дилер получил более высокое вознаграждение. Такие схемы были признаны незаконными еще в 2020 году. По оценкам, около 14 миллионов человек заключили подобные договоры и могут рассчитывать на компенсацию.

В понедельник FCA распространило заявление, в котором говорится: “Мы опубликуем заявление для рынка и начнем консультацию по предложенной схеме компенсаций по автокредитованию, а также представим соответствующие доказательства и анализ вскоре после закрытия торгов во вторник 7 октября 2025 года.”

Пока точные сроки начала выплат пострадавшим остаются неизвестными, однако выплаты, вероятно, начнутся в следующем году. Вместе с тем, рассчитывать на крупные суммы не стоит — ожидается, что компенсации будут исчисляться сотнями фунтов.

Открытым остается и вопрос о формате схемы: будет ли она реализована по принципу «opt-in» — когда клиентам необходимо самостоятельно обращаться к кредиторам с жалобами, либо по системе «opt-out», что подразумевает автоматический контакт со стороны кредиторов к затронутым клиентам. На данный момент эксперты склоняются к варианту «opt-out», который минимизирует нагрузку на пострадавших.

Степень охвата схемы ограничена. В мае Верховный суд постановил, что неразглашенная комиссия может быть законной, если дилер прямо не заявлял, что действует исключительно в интересах клиента. Тем не менее, те случаи, где условия кредитования были признаны несправедливыми — например, когда комиссия составляла 55 процентов от суммы, которую выплатил клиент, — также могут попасть под действие будущей схемы компенсаций. Однако, включат ли их в общую программу, либо выделят в отдельную, пока не ясно.

Ситуация продолжает развиваться, и окончательные решения будут приняты позже. Следите за новостями, чтобы быть в курсе последних событий.