Выгодное предложение дня: «XPower для народа… 429 л.с. MG4 всего за £222 в месяц»

MG4 XPower: Электрический хот-хэтч с мощностью 429 л.с. по рекордно низкой ставке

Фанаты марки MG знают, что шильдик XPower на крышке багажника этой машины всегда означал экстремальные характеристики. Не стал исключением и электрический MG4 XPower с внушительной отдачей в 429 л.с., который теперь можно получить по уникально выгодным условиям лизинга.

Как стало известно, сервис Auto Express Buy A Car совместно с компанией VIPGateway предлагает этот высокомощный электромобиль всего за £221,96 в месяц. Это самая низкая цена на MG4 XPower из всех, что были зафиксированы ранее.

Договор рассчитан на четыре года и предусматривает первоначальный взнос за 12 месяцев в размере £3 033,42. В рамках соглашения лимит пробега составляет 5 000 миль в год, однако его можно увеличить до 8 000 миль, доплатив всего £5,31 в месяц. Для желающих снизить стартовые расходы предусмотрен вариант с девятимесячным первым платежом (£2 485,07), при этом ежемесячный платёж увеличивается до £235.

Модели MG XPower получили культовый статус в начале 2000-х благодаря своей взрывной динамике, а возвращение этого имени в эпоху электромобилей вызывает у поклонников марки ностальгические ощущения.

Электрический MG4 XPower оснащается двумя электромоторами, обеспечивающими полный привод и суммарную мощность 429 л.с. Разгон до 62 миль в час занимает всего 3,8 секунды, а отметку в 30 миль в час машина достигает за впечатляющие 1,7 секунды.

Питание двигателей обеспечивает аккумулятор ёмкостью 64 кВт⋅ч, рассчитанный на запас хода до 239 миль. Подзарядка от 0 до 80% на скоростной станции займёт менее 30 минут.

Стоит отметить, что предложение распространяется на текущую версию MG4 XPower, поскольку недавно производитель из Китая, владеющий британским брендом, представил обновлённую линейку MG4, которую эксперты уже успели протестировать.

Автомобиль выделяется не только динамикой, но и оснащением: здесь установлены спортивные сиденья с отделкой под замшу, 12,8-дюймовый сенсорный дисплей, а также поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. Внешне модель отличают оранжевые тормозные суппорты.

Фото: autoexpress

Все предложения по MG4 XPower и другим моделям публикуются на платформе Auto Express Buy A Car, где собраны наиболее интересные варианты от дилеров и лизинговых компаний Великобритании.

Следует учитывать, что условия могут изменяться, а количество автомобилей ограничено. В случае завершения акции, широкий выбор предложений по MG4 XPower доступен на специальной странице модели.

