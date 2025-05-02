Суперпредложение дня: Кто сказал, что электромобили дорогие? Dacia Spring всего за £116 в месяц — ваш!

Несмотря на появление новых конкурентов в виде Leapmotor T03 и других бюджетных электромобилей, Dacia Spring по-прежнему остается лидером, когда дело доходит до выгодных предложений.

Почему? Всё просто. Вы можете приобрести эту маленькую Dacia за удивительные £115.59 в месяц прямо сейчас - и это значительно дешевле, чем что-либо другое, доступное на рынке.

Это предложение от Willow Leasing через сервис Auto Express Find A Car и требует начального платежа всего лишь £1,685.08 для старта. Это трехлетнее соглашение с ограничением пробега 5,000 миль в год; лимит можно увеличить до 8,000 миль в год за дополнительные десять фунтов в месяц.

Большинство покупателей, скорее всего, выберут более дешевый вариант на 5,000 миль, так как Spring отлично подходит в качестве автомобиля для ежедневных поездок. Его батарея емкостью 26,8 кВтч обеспечивает запас хода 140 миль, а электрический двигатель развивает 44 лошадиные силы.

Это, безусловно, не много, но это делает Spring достаточно проворным для городской работы, а его компактные размеры означают, что парковка не составит труда. Плюс, мы выяснили, что заявленный запас хода 140 миль оказывается очень точным.

Spring - это пятидверный автомобиль на четыре пассажира, с удивительно вместительным багажником на 308 литров. Интерьер оформлен со вкусом, и хотя материалы пластиковые, все они достаточно прочные и соответствуют очаровательно дешевому характеру Dacia.

Фото: autoexpress

Это предложение относится к базовой модели Expression, но включает все основные функции, включая семидюймовый цифровой дисплей для водителя, кондиционер, задние парковочные датчики и шесть подушек безопасности. Сенсорного экрана нет, но есть удобный держатель для смартфона, который превращает ваш телефон в информационно-развлекательную систему.

Подборка автомобильных предложений дня, которые мы делаем, взята из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car deals, который включает лучшие текущие предложения от автодилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и ограничены наличием. Если это предложение истечет, вы можете найти более выгодные предложения по лизингу Dacia Spring у ведущих поставщиков на нашей странице хаба Dacia Spring...