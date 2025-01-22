Лучшее предложение на автомобиль: Ищете хорошо оснащенный и практичный супермини? Попробуйте Hyundai i20 за £162 в месяц.

Хендай постоянно совершенствует модель i20 год от года, и последняя версия предлагает фантастическое сочетание обильного оснащения, впечатляющей практичности и увлекательного стиля вождения. Этот скромный супермини также представляет собой выдающееся соотношение цены и качества, как показывает наше Предложение дня.

Доступный в Blue Chilli Hyundai Leasing через сервис Auto Express Find a Car, i20 может стать вашим за сумму значительно меньше £200 в месяц. Это предложение предполагает первоначальный взнос в размере £2,303.57, а затем всего лишь £161.97 в месяц – исключительно выгодное предложение.

Это предложение ограничено 36 месяцами и 5,000 милями в год, но если вам понадобится больше, вы можете удвоить пробег до 10,000 миль за немного больше £20 в месяц.

i20 предлагает все необходимое в базовой комплектации, но это предложение относится к версии, которая на шаг выше базовой. Премиум добавляет роскоши, такие как подогреваемое рулевое колесо и передние сиденья, климат-контроль и передние парковочные датчики.

Стильные 17-дюймовые легкосплавные диски завершают пакет, кроме того, это дополнительно к 10.25-дюймовому сенсорному экрану с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 10.25-дюймовому экрану для приборной панели, светодиодным фара, камере и датчикам заднего парковки. Мы же сказали, что i20 хорошо оснащен, не так ли?