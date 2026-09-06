Автомобиль дня по выгодной цене: Volkswagen T-Cross — настоящий народный автомобиль всего за 174 фунта в месяц

Премиальный образ

Комфортная поездка

Всего £174.09 в месяц

Некоторые предложения на автомобили выглядят слишком выгодными, чтобы быть правдой. Однако Volkswagen T-Cross сейчас можно приобрести через сервис Auto Express Buy A Car всего за £174 в месяц.

Лизинговое предложение от Motorlet позволяет получить T-Cross Match за £174.09 в месяц сроком на два года. Первоначальный взнос составляет £2,384.03.

Ограничение пробега в 5,000 миль в год должно подойти тем, кто в основном ездит по городу. Общая стоимость соглашения составляет £6,388.10 — на несколько тысяч меньше, чем при покупке автомобиля с последующей продажей через такой же срок и при аналогичном пробеге.

Тем, кому нужен более длительный срок аренды или больший пробег, доступен другой вариант. При увеличении годового пробега до 8,000 миль и продлении договора до трех лет ежемесячный платеж составит £204.44. Первоначальный взнос при этом вырастет до £2,748.23, а общая стоимость соглашения за три года достигнет £9,903.63. Даже в этом случае предложение должно оказаться выгоднее покупки автомобиля или его финансирования.

Речь идет о версии с двигателем объемом 1.0 литра, механической коробкой передач и комплектацией Match. Мощность составляет 95bhp, а разгон с 0-62mph занимает чуть больше 11 секунд — этого достаточно для повседневных поездок.

Особенно впечатляет экономичность T-Cross. Несмотря на высокий кузов и отсутствие гибридной системы, в такой спецификации автомобиль расходует менее 50mpg.

В оснащение также входят привычные для современных автомобилей функции: сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto, цифровая приборная панель, круиз-контроль, передние и задние парковочные датчики, а также камера заднего вида.

Фото: autoexpress

Предложения в рамках акции Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей территории UK.

Действуют условия и ограничения. Цены и предложения могут измениться, а их доступность ограничена. Если это предложение перестанет действовать, другие варианты лизинга Volkswagen T-Cross можно найти на странице Volkswagen T-Cross у ведущих поставщиков.

Предложения на конкурентов Volkswagen T-Cross

Фото: autoexpress

Skoda Kamiq

Новый Skoda Kamiq в наличии

Оплата наличными £19,920

Средняя экономия £6,511

Новый Skoda Kamiq — настроить

Фото: autoexpress

Seat Arona

Новый Seat Arona в наличии

Оплата наличными £19,412

Средняя экономия £4,768

Новый Seat Arona — настроить

Фото: autoexpress

Citroen C3 Aircross

Новый Citroen C3 Aircross в наличии

Оплата наличными £20,633

Средняя экономия £2,373

Новый Citroen C3 Aircross — настроить