Выгодное предложение дня: Volkswagen ID.7 Tourer — настоящий "грузовой универсал" всего за £343 в месяц

Комфортный салон и внушительный багажник

Запас хода – 424 мили

Всего £343,28 в месяц

Volkswagen ID.7 Tourer уверенно закрепляет за собой статус универсального электрокара, который легко рекомендовать. Просторный салон, высокий уровень комфорта и впечатляющая эффективность — все эти качества делают модель привлекательной для покупателей.

Кроме того, предложение от Jurni Leasing добавляет автомобилю еще один плюс: выгодную цену. Сейчас универсал можно взять в лизинг всего за £343,28 в месяц, что делает его одним из самых доступных электрокаров с кузовом "универсал" на рынке.

Договор рассчитан на четыре года, а первый взнос — эквивалент 12 месяцев — составляет £4,119,36. Тем не менее, при желании клиент может внести меньший первоначальный платёж. Например, при шестимесячном взносе сумма составит £2,299,26, а ежемесячный платеж увеличится до £383,21.

В рамках базового предложения с 12-месячным первоначальным взносом лимит пробега установлен на уровне 5,000 миль в год. Однако, учитывая потенциал ID.7 Tourer для дальних поездок, можно увеличить лимит до 8,000 миль в год — это прибавит к ежемесячному платежу всего £11.

Выгодное предложение включает и топовую аккумуляторную батарею. Версия Pro S оснащается батареей ёмкостью 86 кВтч, что обеспечивает заявленный запас хода в 424 мили. Кроме того, увеличенная батарея поддерживает быструю зарядку мощностью до 200 кВт, а с 20 до 80 процентов заряд можно пополнить всего за 21 минуту, согласно тестам.

Комплектация Match предусматривает широкий набор опций: металлическая окраска кузова, мультимедийный дисплей на 15 дюймов, проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности, круговой обзор с помощью камер и тепловой насос для повышения эффективности зимой.

Volkswagen ID.7 выделяется высоким качеством отделки салона и продуманной эргономикой приборной панели. В автомобиле предусмотрено много места для задних пассажиров, а объем багажника достигает внушительных 605 литров.



Фото: autoexpress

Ежедневный выбор "Выгодное предложение дня" формируется на основе собственной сервисной платформы Auto Express Buy A Car, где собраны актуальные предложения дилеров и лизинговых компаний Великобритании.

Внимание: условия могут изменяться, а количество автомобилей по акции ограничено. Если предложение перестанет быть актуальным, больше лизинговых вариантов Volkswagen ID.7 Tourer можно найти на соответствующей странице автопортала.

Фото: autoexpress

Фото: autoexpress

Фото: autoexpress

