Выгодное предложение дня: Volkswagen ID.7 Tourer – стильный универсал на электротяге с запасом хода 373 мили всего за £263 в месяц

Если вы мечтаете о чисто электрическом универсале, то ваши варианты довольно ограничены. Однако одним из лучших является Volkswagen ID.7 Tourer - вариант универсала на базе Tesla Model 3, и существует множество привлекательных предложений, способных вас соблазнить.

Предлагаемый UK Carline Volkswagen автомобиль доступен через наш собственный сервис Find a Car, и требует ежемесячных платежей всего лишь £262.60, что является превосходным предложением.

Для начала необходимо внести первоначальный платеж в размере £3,151.15, а сделка ограничена двумя годами и 5,000 милями. Вы можете увеличить этот показатель до более гибких 8,000 миль в год за небольшую доплату в £12 в месяц, и это может быть разумным выбором, если вы часто путешествуете на дальние расстояния или каждый год проезжаете большие пробеги.

С Volkswagen ID.7 увеличение пробега превратится в приятное занятие, так как это чрезвычайно роскошный автомобиль. Это лучшая модель с эмблемой ID, которую когда-либо построил Volkswagen, интерьер сияет благодаря высококачественным материалам и технологиям, которые заставляют более ранние модели ID.3 позавидовать.

Автомобиль также практичен, с багажником на 605 литров, который можно увеличить до чуть более 1,700 литров при сложенных задних сиденьях. Если сиденья оставить в вертикальном положении, задние пассажиры получат много места для ног, а высота потолка щедра, несмотря на изящный скатывающийся крышу.

Это предложение дает вам очень хорошо оборудованную базовую комплектацию Pro Match, которая включает в себя огромный 15-дюймовый информационно-развлекательный экран, дополненный дисплей дополненной реальности, трехзонный климат-контроль и электрический багажник. VW даже предлагает такие роскошные опции, как электромассажные сиденья и фары 'IQ.Light' Matrix LED.

Pro Match оснащен батарейным блоком ёмкостью 77 кВтч и заднеприводным двигателем. Доступно более 280 л.с., что обеспечивает разгон до 62 миль в час за 6.6 секунды, а запас хода составляет 373 мили.

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